Кремъл мобилизира студенти и етнически малцинства, Беларус издирва избягалите от Русия

Руските власти насилствено набират свои граждани да се бият в Украйна под незначителни предлози, като нарушават обещанието на Кремъл да се мобилизират само хора с военен опит. Те също така демонстративно мобилизират протестиращи срещу решението на Владимир Путин – персонал, който ще влезе във войната с ужасен морал. Това гласи оценката на базирания в САЩ Институт за изучаване на войната.

Властите обявиха, че ще включат 300 хиляди резервисти с военен опит в частичната мобилизация, но бързо се разпространиха свидетелства, че мащабът ще е далеч по-голям. Западни и руски опозиционни медии съобщиха за случаи, в които руски военни комисари са връчвали повиквателни на протестиращи в Москва и Воронеж. Стана известен и случаят на банков IT специалист, който е получил повиквателна, въпреки че никога не е служил в армията и не е посещавал курсове за военно обучение в университета. Той вероятно е един от многото руски мъже, които са получили повиквателни, въпреки че не отговарят на обявените критерии за частична мобилизация. Студент от университета в Бурятия публикува кадри, на които се вижда как Росгвардия и военна полиция изтеглят студенти от учебните занятия, уж за мобилизация, въпреки че руският министър на отбраната Сергей Шойгу многократно е заявявал, че руските студенти няма да бъдат мобилизирани.

Students in Ulan-Ude in Russia's poverty-stricken Buryatia are being pulled directly from their classrooms as part of Putin's "partial mobilisation."

Video: The Villagehttps://t.co/wIGGp8o9VQ — Jason Corcoran (@jason_corcoran) September 22, 2022

Някои руски федерални субекти - като Република Якутия (Саха) и Курска област - налагат закони, ограничаващи резервистите да напускат местата си на постоянно пребиваване. Съобщава се, че руските служители по наборната служба и полицията също така прилагат недобросъвестни мобилизационни практики, като се обаждат на мъжете по телефона, издават известия посред нощ и уведомяват мъжете за мобилизацията им чрез държавните уебсайтове за социални помощи.

😅 "My friend has been living on the territory of the Russian Federation for 15 years, and the day before yesterday he finally received citizenship, and yesterday the mobilization was announced." pic.twitter.com/rvLmceL19N — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022

Кремъл вероятно ще мобилизира и непропорционално много етнически неруски и имигрантски общности. Членът на Руския съвет по правата на човека към Кремъл Кирил Кабанов предложи задължителна военна служба за имигрантите от Централна Азия, които са получили руско гражданство през последните 10 години, като заплаши да им отнеме това гражданство, ако не се включат към военните сили. Само че посолствата на Киргизстан, Казахстан и Узбекистан в Москва публикуваха отделни изявления, в които забраниха на гражданите си в Русия да се включат във войната в Украйна, предаде Анадолската агенция.

The embassies of #Kyrgyzstan, #Kazakhstan and #Uzbekistan in #Moscow released separate statements, banning their citizens in #Russia from participating in the war in #Ukraine. This was reported by Anadolu Agency. pic.twitter.com/AG3Cwbdw8S — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022

Current Time съобщава, че жителите на Курумкан, село в Република Бурятия, отбелязват, че руските служители по наборната служба са мобилизирали около 700 мъже от общо 5500 души население. Ако сведенията са точни, те биха показали, че властите под контрола на Кремъл са мобилизирали около 25% от мъжкото население от едно село в етнически преобладаващ бурятски район.

Арменски канал в "Телеграм" публикува мобилизационен списък от Туапсе - Краснодарски край, за който се съобщава, че се състои от 90% етнически арменски жители, въпреки че общата арменска общност в града е само 8,5% от населението.

The population of Tuapse is 63,000 people. 75.2% of the population are Russians, 8.5% are Armenians.



A mobilization list of the Tuapse region is being circulated on social networks, from which it follows that about 90% of those drafted are Armenians.



Coincidence? I think not. pic.twitter.com/nTG9FDeW9P — Agop (@K_Agop) September 22, 2022

Съветът на Федерацията на Русия направи предложение да се намали списъкът със заболявания, които могат да доведат до отлагане на службата. "Очевидно счупената ръка вече няма да помага", коментират в Twitter от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Тези, които са напуснали Руската федерация, все пак ще бъдат призовани за войната. Представител на руския Генерален щаб заяви, че бягството на руснаците в Армения, Казахстан, Турция и Грузия "няма да ги спаси".

Междувременно полицията в Беларус е започнала да проверява мъже с руски паспорти на летището в Минск, предаде изданието „Наша нива“. Беларуските правоприлагащи органи издирват руснаци, избягали от мобилизацията.

The police started to check men with #Russian passports at the airport in #Minsk, Deutsche Welle reports.



According to the newspaper "Nasha Niva", #Belarusian law enforcement agencies are tracing #Russians, who fled from mobilization. pic.twitter.com/M3IxXUjTI2 — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022

Генералният щаб на Русия съобщи, че 120 000 наборни войници ще бъдат призовани на военна служба в рамките на есенната наборна служба. Уж им е обещано те да не бъдат изпращани във войната в Украйна.

Междувременно стана ясно, че размяната на затворници между Русия и Украйна е крайно непопулярна сред руските националисти и блогъри. Крайнодесни военни блогъри критикуваха размяната на 215 украински военнопленници (вкл. над 100 от полка „Азов“) за 55 руски (в това число Виктор Медведчук). Според тях Москва се е отказала от целта си да „денацифицира“ Украйна – една от мисиите на Кремъл в т.нар. „специална военна операция“. Чеченският лидер Рамзан Кадиров определи размяната като "неразбираема" и добави, че руските сили, които залавят "нацисти", трябва да ги убият, а не да ги вземат като военнопленници, ако впоследствие ще ги връщат на Украйна. Измъчването или убийството на военнопленници е военно престъпление и нарушава Женевските конвенции.

Военните действия

Генералният щаб на украинската армия съобщи, че Въоръжените сили на страната са атакували 25 стратегически за Русия военни обекти. Въздушните сили са нанесли удари по 6 позиции на противовъздушни ракетни системи, свалили са хеликоптер Ми-8 и 9 дрона.

Украинското оперативно командване „Юг“ съобщи за 18 убити руски войници и за унищожени 2 гаубици, 2 танка и 2 бронирани превозни средства на 22 септември. Войските им са свалили с ракети 4 дрона, предоставени на Русия от Иран.

Друга важна новина, която съобщават от Генералния щаб, е, че руската окупационна администрация в Луганск не е успяла да запълни квотите за мобилизация. Между 18 и 20 септември представители на частна руска компания неуспешно са опитали да вербуват затворници в затвора в града, гласи съобщението. В него не се споменава „Вагнер“, но е ясно, че става въпрос за частната военна компания на „готвача на Путин“ Евгений Пригожин.

Междувременно руските окупационни власти в Крим, назначени от Кремъл, обявиха, че по-голямата част от набираните резервисти ще са служители на частни охранителни фирми, които имат военен опит. В Севастопол някои компании вече са получили указания да изготвят списъци на всички служители, които отговарят на изискванията.

През нощта е имало силни експлозии в няколко града. Кметът на окупирания от руснаците Мелитопол, Запорожка област – Иван Федоров, съобщи за мощни взривове, но още няма данни за загинали и ранени.

The mayor of occupied #Melitopol, Ivan Fedorov, reported that there was a powerful explosion in the city in the morning. pic.twitter.com/uSmqXhcZrP — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022

Губернаторът на област Суми Дмитро Живитски съобщи за 4-ма ранени цивилни граждани след мощен руски обстрел по над 20 къщи, две бизнес сгради, 7 автомобила, училище, детска градина и културен център.

#Russian invaders raided the city of #Toretsk, #Donetsk region by dropping bombs. One of them hit an apartment building where people were staying. pic.twitter.com/yPQFPgGZJV — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022

В Торецк, Донецка област, бомба е паднала върху жилищна сграда.

В същото време украинските сили са продължили ограничени контраофанзивни операции по границата между Харков и Луганска област, както и атаките към Лиман. На 22 септември руските сили са провели ограничени наземни атаки по фронтовата линия в Донецка област. Няма потвърдени наземни атаки западно от Хуляйполе, вместо това войските на Путин са продължили с рутинните удари в Западна Запорожка област.

Генералният щаб на украинската армия съобщава, че майор-генерал Цоков – командир на 144-а мотострелкова дивизия от 20-а общоруска армия, е бил ранен близо до Сватово, Луганска област.

Major General Tsokov, the commander of the 144th Motorized Rifle Division of the 20th Combined Arms Army, was injured as a result of fire damage in the Svatove area. It was evacuated on September 20 of this year.



We are waiting for official confirmation pic.twitter.com/2kvYGexBsO — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 23, 2022

Руските окупационни власти набързо създават условия за провеждане на фалшивите референдуми за руско анексиране на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие от днес – 23 септември, до 27 септември. Те създават избирателни секции в някои части на Русия, уж за да дадат възможност на разселените (в много случаи отвлечени) украински жители на окупираните територии да "гласуват", съобщава Институтът за изучаване на войната. Отсега е ясно, че референдумите, които международната общност осъди, са с предварително ясни резултати.

Междувременно стана ясно, че Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е започнала преговори за създаване на зона за ядрена безопасност около Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ). Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви на 22 септември, че агенцията, което е под егидата на ООН, е започнала "продуктивни разговори" с украинския външен министър Дмитро Кулеба, руския външен министър Сергей Лавров и френския президент Еманюел Макрон с цел създаване на зона за ядрена безопасност и защита в най-големия АЕЦ в Европа. Въпреки положителните намерения на външните преговарящи, руските сили могат да използват преговорите като възможност да организират нови провокации там и да обвинят украинските войски, че застрашават безопасността на централата, както многократно са правили в миналото, добавят от Института за изучаване на войната.