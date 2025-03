Кремъл в пламъци на стената на Зеленски – руснаците беснеят и обиждат (СНИМКА)

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков коментира по време на брифинг с журналисти картината с горящия Кремъл, която виси в кабинета на украинския лидер Володимир Зеленски. Според него това изображение е "ярка демонстрация на духовното и интелектуално ниво на човека, който е избрал да позира пред подобен фон".

Снимката на Зеленски пред картината с горящия Кремъл беше публикувана от списание Time, което наскоро направи интервю с украинския президент. В материала се отбелязва, че в кабинета му има и друга картина – с бойци на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на бойното поле. Според самия Зеленски всяко от тези платна символизира победата на Украйна в конфликта с Русия. Изборът на подобни изображения явно цели да подчертае неговата позиция и визия за хода на войната. Още: Задкулисни тайни: Кремъл крие съдържанието на преговорите със САЩ

Реакциите в Русия не закъсняха. Заместник-председателят на международния комитет на Съвета на федерацията Владимир Джабаров определи картината с горящия Кремъл като проява на "ограниченост на интелектуалните възможности" на Зеленски. Той заяви, че "на нормален човек не би му хрумнало да окачи подобни картини на стената". Джабаров отиде още по-далеч, като определи изображението като въплъщение на "черните мечти на украинските неонацисти", които според него искат да унищожат Русия. "Това е мечта, която ще си остане неосъществена", добави той.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова вчера (24 март) пък сравни кабинета на украинския президент с "психиатрична клиника". Още: 30-дневно примирие с Путин? Украинците казаха тежката си дума

По-рано и в Държавната дума на Русия реагираха остро на новината за картината в кабинета на Зеленски, като я определиха като провокация и знак за враждебност.

