Кремъл внушава, че Украйна губи - тя срина със свои ракети завод за "Орешник" и "Искандер". "Единна Русия" на тръни заради скъпотията (ОБЗОР - ВИДЕО)

Отдавна е пределно ясно – който иска успех във все по-интензивните мирни преговори за Украйна, трябва да покаже резултати на фронта. И украинската, и руската страна напоследък обръщат особено внимание на това. А снощи Украйна направи демонстрация, че силата ѝ расте – противно на постоянните внушения на режима на руския диктатор Владимир Путин, че Русия ще спечели войната при всички положения – ОЩЕ: Време за дронове: Взрив след взрив в Русия - при ТЕЦ и завод за ракети "Искандер" (ВИДЕО)*

Overnight, Ukraine carried out its deepest successful cruise missile strike of the war, hitting Russia's Votkinsky Plant, a ballistic missile manufacturer located almost 900 miles behind the front line.



Seen here, a salvo of Ukrainian Flamingo cruise missiles headed into Russia. pic.twitter.com/kCqAQXgx9M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 21, 2026

Още вечерта на 20 февруари украинците успяха да поразят поне 2 цеха във Воткинския завод – предприятие, което се намира под западни санкции от години. Защо – защото е част от производствената верига на руските ракети "Искандер". Но не само – заводът участва в производството още на най-новата гордост в арсенала на Путин "Орешник", както и на "Топол-М". При снощната украинска атака са ранени 11 души, а първите данни са, че тя е осъществена с украинските ракети "Фламинго" - т.е. Украйна показва, че е способна да нанася болезнени удари в руския тил и без далекобойни западни ракети. Косвено потвърждение, че действително ударът е нанесен с "Фламинго", дава и руското военно министерство – в сводката си за нощта то казва, че няма нито един свален далекобоен дрон в Удмуртия. Предвид очевидните видеокадри и то геолокализирани е ясно, че заводът е претърпял големи щети – има и снимки от щети по сгради в съседство на предприятието, което показва мащабът на експлозията. А Денис Щилерман, косъздателят на Fire Point, производителят на "Фламинго", публикува също показателно видео:

Visible damage from nearby buildings suggests the plant suffered a large explosion. https://t.co/Q8j2h4Q7EY pic.twitter.com/XW5jYCVd1e — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 21, 2026

На всичкото отгоре, руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" публикува малко след 9:00 часа сутринта, че в Удмуртия още има въздушна тревога. "Как това "каквото и да е било" е прелетяло повече от 1400 километра над страната ни, заобикаляйки всички позиции на противовъздушната отбрана? "Как" тук не е риторичен въпрос за кършене на ръце, сърфиране от дивана или наказване на невинните. Необходим е адекватен анализ на ситуацията, за да се предотврати това да се случи отново. Кои части от системата за противовъздушна отбрана са се повредили, къде трябва да бъдат укрепени, какви нови възможности трябва да бъдат инсталирани или развити?! Защото тази атака срещу Удмуртия, където се намират военни заводи, далеч не е първата. И последният въпрос, който ни зададоха днес от фронта относно вражеския удар по Удмуртия: ами ако това нещо беше способно да носи ядрено оръжие" - истерията на пощръклелите създатели на "Два майора" за случилото се е показателна.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" също коментира – той обаче казва, че отзивите за "Фламинго" са двусмислени, но хвали далекобойният дрон във вече две версии FP-1/FP-2, който също е продукт на Fire Point. Ако имахме такива количества, каквито имат руснаците от "Шахед", можем да постигнем голяма разлика на фронта и да разбием руския тил, убеден е каналът.

На този фон – има данни за атака и срещу рафинерията "Нефтогорски" в област Самара, като "Два майора" в обзора си за деня казва, че са ударени два индустриални обекта в областта – информацията е препредаване на данни от местните власти. Руското военно министерство твърди, че над областта са свалени 5 дрона. А в Русия тестват собствено производство дронове-прехващачи срещу далекобойните украински безпилотни системи:

Russia is also using interceptor drones to down Ukrainian UAVs. Video shows what they call the Yolka, a self-guided drone. They also claim to be testing auto-aiming turrets. pic.twitter.com/ku1hSFyru2 — WarTranslated (@wartranslated) February 20, 2026

Опитите на Кремъл да убеди Запада, че всъщност Русия печели и няма начин да не спечели, продължават. Генерал-полковник Сергей Рудской, командващ оперативното звено на руския генщаб, заяви, че от началото на 2026 година руската армия е окупирала нови 900 кв. километра от Украйна и е превзела 42 населени места. А през 2025 година руската армия е успяла да превземе 6700 кв. километра украинска земя и над 300 населени места. От думите на Рудской излезе, че половината Константиновка (североизточно от Покровск) вече била под руски контрол, както и се похвали, че Гуляйполе (Запорожка област) е в руски ръце, но и призна, че в този район текат украински контраатаки.

Само че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) има данни, потвърдени с геолокализирани видеокадри, че руснаците са се справили два пъти по-зле, отколкото твърди Рудской. От началото на 2026 година те са окупирали не 900 кв. километра украинска земя, а 572. Превзели са не 42 населени места, а 19 – говорим за села. През 2025 година са превзели 252 села, не над 300, уточнават от ISW. И дават пример – в област Суми, в пограничния район, Русия превзема малки селца, буквално махали, и представя това за голям успех, за сриване на защитавания от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) фронт. В действителност руските сили продължават да постигат незначителни печалби на много висока цена. През 2025 г. руските сили са напредвали между 13-15 квадратни километра на ден с цена от 83 военни жертви (убити и тежко ранени) за всеки спечелен квадратен километър, гласи оценката на американския мозъчен тръст.

На този фон – опозиционното руско издание "Медуза" съобщава, че администрацията на Путин е почнала кампания в руските медии да излизат материали в полза на "Единна Русия" - партията на Путин. По-конкретно – как партията се грижи за ветераните от "специалната военна операция" (СВО - гнусното име на подпалената от Путин пълномащабна война в Украйна, което режимът му налага). Всичко това – преди предстоящите съвсем скоро парламентарни избори в Русия. Според материала на "Медуза", в партията на Путин са изключително обезпокоени от рязкото поскъпване на основни храни. Вътрешно социологическо проучване за Северозападния федерален окръг на Руската федерация е показало средно 10 процента спад в доверието към "Единна Русия", а в Санкт Петербург спадът е 15% – ОЩЕ: Криза: Ресторанти и кафенета в Русия масово затварят врати

Посятото от Путин разделение в Европа стои

"Ако Украйна влезе в ЕС, това значи, че ЕС влиза във войната в Украйна", настоя унгарският външен министър Петер Сиярто. Той за пореден път е рупор на прокремълска позиция – точно това, което поддържа унгарският премиер Виктор Орбан години наред. За Орбан обаче предстоят парламентарни избори през април и шансовете на властта му да дойде край растат. Сега Сиярто заяви: "Войната в Украйна не е наша война. Не носим отговорност за нея и считаме за огромна лъжа твърдението на украински и европейски лидери, че Украйна защитава Европа. Това не е така – Русия не е атакувала нито един член на ЕС. ЕС няма нужда от защита. Европейските държави са защитавани от НАТО. Украйна се бие за себе си, което е много героично, но това е тяхната война, не наша". Предвид ясно декларираното от Путин намерение НАТО да се оттегли до границите си от 1997 година, за Сиярто остава въпросът кой тогава ще защитава Източна Европа, включително Унгария – ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto said that if Ukraine joins the EU it would mean the EU enters the war. He stated Hungary does not bear responsibility for the conflict and rejected claims that Ukraine is defending Europe, saying Russia has not attacked any EU member… pic.twitter.com/qwL4aTgDhJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 20, 2026

Своеобразният отговор на най-силната икономика в Европа е следният: "Никога няма да приемем факта, че престъпният руски режим систематично води война срещу цивилното население на Украйна, срещу възрастните хора, жените и децата. Всичко това е съпроводено с почти непоносима нацистка пропаганда срещу украинския народ - народ, страдал както от германска, така и от руска тирания". Думите са на настоящия канцлер Фридрих Мерц:

🇩🇪🇺🇦 "We stand with the Ukrainian people without any 'ifs' or 'buts' — German Chancellor Friedrich Merz



"We will never accept the fact that the criminal Russian regime is systematically waging war against the civilian population of this country, against the elderly, women, and… pic.twitter.com/j6vngo8tSt — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-сериозно намаление на дневна база има в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна съгласно официалните данни на украинския генщаб. На 20 февруари са станали 175 бойни сблъсъка, след като преди това два поредни дни бяха по 237. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 229 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 33 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2967 изстреляни снаряда, като това е с около 500 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7846 FPV дрона, което е с около 3100 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Fighters of the SIGNUM battalion worked on Russian units that tried to rotate. As you can see, some of the occupiers moved with large backpacks to take up positions. #signum #fpvdrone #warinukraine🇺🇦 #зсу pic.twitter.com/0ihvrI3U2v — Signum (@umftteam) February 20, 2026

Drone operators of the Gart brigade discovered the Russian military depot, punched a hole through the wall, and destroyed it from the inside with drones. pic.twitter.com/UzJ9Ax4bw4 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 20, 2026

39 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление – украинският генщаб отново посочва Покровск и Мирноград като места на активни боеве, след като Мирноград беше изчезнал почти седмица от украинската сводка, а Покровск липсваше във вчерашната сводка. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка е имало 26 руски пехотни атаки, докато в Запорожка област, при Гуляйполе, са били 18. Северно от Гуляйполе, при Новопавловка украинските сили успяха да си върнат някои позиции, твърди руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", а руските въоръжени сили си върнали контрола над височините край Ивановка - геолокализирани видеокадри от удар на руски дрон "Мълния" по украински позиции в източната част на Новопавловка потвърждават украинския напредък там. Показателно е, че в другото направление към Константиновка – това откъм Часов Яр (Краматорското), няма нито една руска пехотна атака в последните 24 часа. По 10 руски пехотни атаки са регистрирани в Лиманското и Славянското направление.

(КАРТА) В Южнослобожанското направление, при Вовчанск, украинците са успели да си върнат контрола в селата Графско и Прилепка. Това е район от около 15 квадратни километра западно от Вилча, където ВСУ също има защитна линия и не позволява на руснаците да се разгърнат на юг по течението на река Северски Донец към Велики Бурлук и оттам към Купянск. А "Два майора" пише в дневния си обзор, че за Купянск "не бива да очакваме съществени резултати", въпреки дошли подкрепления и че няма да има признание за руските лъжи как са превзети позиции, което не се е случило – никой, дори и при положение, че са дошли нови части и има промени в командването, не искал да вади кирливи ризи.

Одеса изглежда най-тежко е пострадала от руските далекобойни дронове тази нощ. Ранени са двама души, имало е пожари след руските въздушни удари на няколко места, включително в жилищни сгради, обобщава украинската спешна служба. "Два майора" твърди, че е ударена ел. подстанция. Украинските ВВС съобщават, че общо по цели в Украйна тази нощ Руската федерация е изстреляла 1 балистична ракета "Искандер-М" и 120 далекобойни дрона, 80 от които клас "Шахед". Свалени са 106 дрона – удари от останалите и от ракетата има на 11 места в Украйна:

