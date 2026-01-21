Крият се от украинските дронове: Руснаците се маскират като боклук. Без ток и вода в руския град Орел (ВИДЕО)

Войната в Украйна доведе до редица иновации във военното дело, като най-вече нещата се промениха коренно заради въвеждането на различни видове дронове. И много ефективни формули за противодействие на безпилотните летателни апарати и до момента няма.
В отчаянието си да намерят такава формула, руснаците прибягват понякога до откровени глупости. Поредната - маскировка, с която пазещият се от дронове войник прилича на купчина боклук. Сама по себе си маскировката е доста интересна, само че има един голям недостатък - кой оператор на дронове с видеовръзка на живо не би си задал въпроса какво прави купчина боклук насред широкото открито поле? Още:
- Танк-таралеж, подобен на четка за тоалетна: Руска военна иновация (ВИДЕО)
- Покровск е все повече имиджов залог. Отговор как Русия се справя с най-силното украинско оръжие - FPV дроновете (ОБЗОР - ВИДЕО)
Russian troops have invented a new "type of camouflage." Now they will disguise themselves as piles of trash. It’s interesting, but agree that a few such "trash piles" in the middle of, say, a snow-covered field would raise certain questions. pic.twitter.com/nsWyrAtGk4— WarTranslated (@wartranslated) January 20, 2026
Междувременно, тази нощ Украйна отвърна на масираната руска комбинирана въздушна атака отпреди денонощие, след която само в Киев 1 000 000 души останах без ток. Специално в руския град Орел също има проблеми с тока и с водоподаването - местният губернатор Андрей Кличков написа в официалния си канал в Телеграм, че "вражеските атаки в нашия регион продължават, причинявайки незначителни щети на горивната и енергийна инфраструктура на региона". С други думи, неохотно признание, че Орловската ТЕЦ пак е претърпяла щети. И отделно: "Някои домове в Северния и Железнодорожния район на Орел са с прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването, а последствията се отстраняват".
Reports from Russia’s Orel region indicate an attempted rocket strike. Local sources say the projectile was launched toward the city but did not reach its target, apparently intercepted or neutralized before impact. pic.twitter.com/agM1EWAToG— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2026
Какво още стана след среднощните украински въздушни удари в Русия, научете: Украйна атакува: Склад за боеприпаси гори в Донецка област, ракета удари жилищен блок (ВИДЕО)
🔥 Air defence “performed brilliantly” right over homes in Russia’s Krasnodar Krai— NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026
While repelling an attack on the Afipsky Oil Refinery, an S-400 air defence missile fell into a residential area.
Local correspondents are sending in hot updates from the scene 😂 pic.twitter.com/57WOiHZ0BC
