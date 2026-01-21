Любопитно:

Крият се от украинските дронове: Руснаците се маскират като боклук. Без ток и вода в руския град Орел (ВИДЕО)

21 януари 2026, 06:47 часа 229 прочитания 0 коментара
Крият се от украинските дронове: Руснаците се маскират като боклук. Без ток и вода в руския град Орел (ВИДЕО)

Войната в Украйна доведе до редица иновации във военното дело, като най-вече нещата се промениха коренно заради въвеждането на различни видове дронове. И много ефективни формули за противодействие на безпилотните летателни апарати и до момента няма.

В отчаянието си да намерят такава формула, руснаците прибягват понякога до откровени глупости. Поредната - маскировка, с която пазещият се от дронове войник прилича на купчина боклук. Сама по себе си маскировката е доста интересна, само че има един голям недостатък - кой оператор на дронове с видеовръзка на живо не би си задал въпроса какво прави купчина боклук насред широкото открито поле? Още:

Междувременно, тази нощ Украйна отвърна на масираната руска комбинирана въздушна атака отпреди денонощие, след която само в Киев 1 000 000 души останах без ток. Специално в руския град Орел също има проблеми с тока и с водоподаването - местният губернатор Андрей Кличков написа в официалния си канал в Телеграм, че "вражеските атаки в нашия регион продължават, причинявайки незначителни щети на горивната и енергийна инфраструктура на региона". С други думи, неохотно признание, че Орловската ТЕЦ пак е претърпяла щети. И отделно: "Някои домове в Северния и Железнодорожния район на Орел са с прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването, а последствията се отстраняват".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Какво още стана след среднощните украински въздушни удари в Русия, научете: Украйна атакува: Склад за боеприпаси гори в Донецка област, ракета удари жилищен блок (ВИДЕО)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
маскировка война Украйна атака с дронове FPV дронове Орловска ТЕЦ
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес