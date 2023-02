Латвийски дипломат каза на руски представители: Вървете на ... (ВИДЕО)

Думите на Колс реферираха към прочутата в цял свят реплика на украински граничар, който пазеше Змийския остров. Когато флагманът на Руския черноморски флот "Москва" атакува острова в началото на войната и призова украинските граничари да се предадат. Последва отговор: "Руский военен корабль, иди на х**".

Граничарят беше пленен от руснаците, но по-късно беше освободен. А "Москва" пое в търсене "на ..." на "тайна" подводна мисия в средата на април, 2022 година.

След изказването на Колс, руски представител взе думата и тогава представителите на различните европейски държави масово започнаха да излизат от залата.

Припомняме, че в началото на декември Русия блокира дейността на ОССЕ.

A Latvian MP sent a Russian delegation to the OSCE following the Russian warship



During the Russian representative speech, who expressed his dissatisfaction with the Latvian deputy's speech, participants of the meeting began to leave the hall demonstratively.



Video: Belsat pic.twitter.com/SqCSwYARuj