Летището в Мюнхен възобнови работа, след като 17 полета бяха анулирани заради дронове

03 октомври 2025, 11:26 часа 414 прочитания 0 коментара
Международното летище на германския град Мюнхен възобнови работа рано тази сутрин, след като бе затворено заради дронове, забелязани в района снощи - в навечерието на националния празник на Германия. Анулирани бяха общо 17 полета от мюнхенското летище - едно от най-големите в Европа. Петнадесет пътнически самолета, които трябваше да кацнат в столицата на провинция Бавария, бяха пренасочени към летищата на други германски градове или съседна Австрия.

Заради отменените полети бяха засегнати близо 3 хиляди пътници, за които бяха осигурени походни легла, одеяла и храна.

Първият самолет, който кацна в Мюнхен днес - в 5:25 ч. (6:25 ч. българско време), пристигна от тайландската столица Банкок, съобщи Ройтерс.

Германските власти не коментираха публично кой може да е пуснал дроновете, но представители на ЕС и европейски правителства обвиниха за подобни инциденти Русия. Вчера руският диктатор Владимир Путин се пошегува, че няма да изпраща повече дронове в Дания, а страната му отрече да има отношение към тези случаи. 

В Копенхаген лидерите от ЕС одобриха планове за подобряване на отбраната срещу дронове.

Германия отбелязва днес 35-ата годишнина от своето обединение. Националният празник на страната - Денят на германското единство, е и почивен ден, като много хора използват дългия уикенд, за да пътуват.

Спирането на работата на летището на Мюнхен засили още повече напрежението в града, след като популярният бирен фестивал Октоберфест в баварската столица беше временно затворен заради бомбена заплаха, посочва Ройтерс.

Елена Страхилова
