Лоши новини за летището в Солун: И FedEx прекратява дейността си

Лошите новини за летището в Солун, но и за икономическия живот във втория по големина гръцки град, не спират, след като беше съобщено, че американският логистичен гигант FedEx ще прекрати дейността си на летището, предаде гръцката държавна телевизия ЕРТ. Новината беше обявена вчера от председателя на солунските митнически агенти Йоргос Козмидис.

ОЩЕ: Нискотарифният авиопревозвач „Райънеър“ закрива базата си в Солун

През миналата седмица най-голямата авиокомпания в Европа - нискотарифният авиопревозвач Ryanair обяви, че ще затвори от октомври базата си в Солун, в която бяха разположени три самолета, с аргумента, че операторът на летището "Фрапорт Гърция" е увеличил прекомерно летищните такси.

FedEx ще спре да оперира от солунското международно летище "Македония" от 31 май, а всичките му операции в Гърция ще бъдат прехвърлени на атинското летище "Елефтериос Венизелос". Не е ясно дали и това решение има връзка с летищните такси в Солун.

Оттеглянето на FedEx ще увеличи времето за доставяне на пратки в града, вероятно ще увеличи цените на доставките, а и ще доведе до освобождаването на около 100 митнически агенти на американската логистична компания в града.