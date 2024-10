Лукашенко: Севернокорейски военни в Русия - това ще означава ескалация (ВИДЕО)

„Това са глупости“ – така беларуският диктатор Александър Лукашенко коментира съобщенията, че севернокорейски военни ще се сражават на страната на Русия във войната в Украйна.

„Това ще означава ескалация на конфликта. Познавайки характера на Путин, той никога не би опитал да убеди друга държава да участва заедно с руските въоръжени сили в „специалната военна операция“ (както Русия нарича агресивната си война) и в конфликта в Украйна – особено на фронтовата линия“, заяви съюзникът на диктатора Владимир Путин пред BBC.

