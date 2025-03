Макрон се намесва военно, Тръмп сипе клишета за мир в Украйна, в Русия му се подиграват (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имах много добри разговори и дискусии с президентите Зеленски и Путин. И президентът Путин би ви казал, че без САЩ не би се занимавал – но със САЩ е на борда. Разбирам се много добре с двамата джентълмени и мисля, че очертаваме контурите на сделка, надявам се, че го правим". Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп от Овалния кабинет – поредни благи думи как аха-аха мирът в Украйна идва – Още: "Те просто се бият помежду си": Тръмп обясни ще има ли санкции за Русия (ВИДЕО)

🇺🇸 Trump claimed once again that he is the world's greatest dealmaker, announcing that the US, Ukraine, and Russia have outlined the "contours" of a settlement deal. Speaking with his signature bravado, he insisted that under his leadership, a full ceasefire would be reached very… pic.twitter.com/l7a7ShmQBG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 21, 2025

Същевременно Тръмп каза и, че можело да даде крае срок на Путин да бъде постигнато примирие, но без да казва колко дълъг и с поредна серия клишета какви големи санкции има срещу Русия. В края на работната седмица излезе информация, че САЩ са почнали да отстъпват и да не участват в консултативните групи с Европа за контрол и прилагане на санкциите срещу Русия:

❗️Trump may set a "deadline" for Putin on a Ukraine ceasefire. He stated he hasn’t given Putin a timeline yet but suggested one could come in the future. Trump also claimed Russia hasn't rejected a truce and has already faced significant sanctions. pic.twitter.com/v5mxyTAshv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2025

На този фон обаче, третата страна във войната в Украйна – Европа, показва, че предателство спрямо Украйна изглежда малко вероятно от страна Стария континент. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува интересна информация в профилите си в социалните мрежи. Според него, в началото на март френски разузнавателен самолет E-3F SDA е навлязал дълбоко в акваторията на Черно море, придружаван от два изтребителя. Украинският експерт уточнява, че изтребителите са били или Rafale C или Mirage 2000D. По думите му, има и руски данни, че в акваторията на Кримския полуостров редовно действа друг френски самолет за радиоелектронно разузнаване - Beech King Air 350 ER. Той е оборудван и със система за спътникова комуникация (Satcom), както и с лазерна технология, способна „да освети“ цели за оръжия с лазерно насочване – Още: З млрд. евро за Украйна сега, 11 млрд. до 2029: Бюджетната комисия на Бундестага даде зелена светлина за помощта

"Г-н Макрон явно иска да докаже нещо – не само на плешивото джудже от Кремъл, но и на Вашингтонските хълмове", коментира Машовец.

Всичко това се развива на фона на твърдение от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че Русия "спазва 30-дневното примирие" и не стреля по украинска енергийна инфраструктура. И както обикновено, особено с Кремъл, дяволът е в детайлите – няма подписано официално споразумение, няма дори дефиниция какво е енергийна инфраструктура. Руските военнопропагандни телеграм канали масово също отбелязват, че примирие в сила няма и че руските сили обстрелват особено интензивно през последните дни Южна Украйна, специално Одеса и пристанището там – препратки към такива публикации има в дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Особено показателно е видео на основателя на много популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" капитан Михаил Звинчук, в което той открито се подиграва на САЩ – ако искали, да вярват на "цирковете как сме свалили 7 свои дрона". Звинчук, който е награждаван няколко пъти лично от руския диктатор Владимир Путин, е категоричен – приказките на Тръмп за мир и напредък нямат никакво отражение на бойното поле. Думите са знакови, защото Звинчук беше и част от междуведомствена руска комисия, създадена в началото на войната от руското военно министерство за определяне на статута на руските военни, биещи се в Украйна – т.е. какви да са социалните им облаги: Руските военни свалиха 7 собствени дрона след заповед на Путин

Russian propagandist "Rybar" mocks Special Envoy Steve Witkoff @SteveWitkoff for believing the Russian Defense Ministry's report that they shot down 7 of their own drones that flew to attack #Ukraine.



Subs from: https://t.co/snSR2OPHko pic.twitter.com/2uoFvySBWT — Name. (@seip73373) March 21, 2025

Отделно, Песков плюс говорителят на руското МВнР Мария Захарова упорито осъществяват наратива да внушават, че Украйна е агресор във войната, подпалена лично от Владимир Путин на 24.02.22 година - има и издадена заповед от Международния наказателен съд в Хага за ареста му. И Песков, и Захарова в последното денонощие не спряха да сипят вербален огън по Украйна заради взрива на газопровода в Суджа. Официално украинският генщаб посочи, че това не е украинска работа – според Песков обаче това изявление само показвало колко може да се вярва на украинците. Чия работа е случилото се до момента няма потвърждение – защото там не е допусната международна мисия от експерти да разследва, територията е под руски контрол, а и никой не е поискал да разследва предвид горчивия опит в миналото, като например взрива в Оленивка (Еленовка), когато Русия така и не допусна разследващи от ООН, създавайки всякакви пречки, за да мине време и следите "да изстинат". "Кремъл систематично залага на такива наративи за Украйна като агресор, за да отклонява общественото внимание от собствените си действия", подчертава ISW, давайки примери за руската окупация на Запорожката АЕЦ и удара с руски дрон, пробил купола на АЕЦ "Чернобил": ООН прекрати разследването на взрива в Еленовка

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-сериозен спад във военната активност в Украйна през денонощието на 21 март – той е на дневна база. Общо за последните 24 часа украинският генщаб е отчел 142 бойни сблъсъка, с 24 по-малко на дневна база. По-малко са и използваните от руснаците авиационни бомби – 134, със 17 по-малко на дневна база. 25 от тези бомби са хвърлени в Курска област, т.е. на руска земя. Руският артилерийски обстрел е в мащаб на над 6400 изстреляни снаряда за деня т.е. почти няма промяна. Руската армия е използвала и 3000 FPV дрона-камикадзе, което също значи, че няма промяна на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 37 отбити руски пехотни атаки, като отново украинският генщаб сочи Андреевка за един от районите на боеве т.е. явно руснаците продължават да страдат и да не могат да пробият през намиращото се малко по-на запад село Константинопол. В Новопавловското направление, което е южно от Покровското и където точно Константинопол е основна точка на боеве, е имало 11 руски пехотни атаки. 23 руски пехотни атаки е имало в Курска област, 22 – в Лиманското направление, 19 – в Торецкото. В дневния обзор на ISW са отчетени минимални руски напредъци в Покровското и Торецкото направление – специално в село Шевченко (Покровск) и в центъра на град Торецк.

Марш російських штурмових квадроберів,після невдалої спроби штурму на Покровському напрямку, Донеччина pic.twitter.com/budsuQbNQM — Мисливець за зорями (@small10space) March 21, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", отново обръща внимание на Купянското направление. Там ситуацията не се подобрява, руснаците се мъчат да пробият през Кондрашовка, предупреждава той. Защо – това е малко селце от юг на град Купянск, на източния бряг на река Оскол. Руската цел – да бъдат създадени колкото може мънички пробиви (предмостия) през реката и после да бъдат обединени в един по-голям. Руската тактика – пращат се малки щурмови групи, по 2-3 души максимум, които преминават реката и се мъчат да създадат укрепена позиция отвъд нея. Ако успеят, се пращат повече хора, чиято цел вече е да опитат да овладеят други позиции и да се разширяват – засега руската армия не успява да постигне решителен пробив по този начин, но опасността е постоянна: Христо Грозев разкри свои данни за разговора Путин-Тръмп, 60 000 руски военни в готовност на границата? (ОБЗОР – ВИДЕО)

В Купянска област е имало и по-сериозен руски опит за пробив - атака с бронирана техника, като по украински данни са унищожени 2 руски танка и 2 руски бронетранспортьора:

За Белгородска област, "благодарение на разполагането на подкрепления от руската армия, беше възможно донякъде да се коригира ситуацията при Демидовка. В същото време украинските въоръжени сили не се отказват от плановете си, опитвайки се да се закрепят в граничната зона, изпращайки пехота", пише руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Каналът съобщава и за обстрел с HIMARS – украинският генщаб вече информира за атака срещу руски команден пост.

Доста интересен подбор на думи от "Два майора" за Курска област: "Няма смисъл да се говори за предстоящо освобождаване на района, врагът използва останалата част от контролираната от него територия като буфер пред Сумска област, въпреки че руската армия действа активно в района край село Басовка в Сумска област". Причината за този песимизъм е, че украинската армия е заела позиции на висок терен и за руснаците ще е много трудно да пробият без големи жертви.

Важна публикация и от украинския военен Станислав Бунятов – той отправя сериозни критики към украинското командване на средно ниво, като твърди, че взаимодействието между разузнаване и пехота е лошо, разчита се прекалено много на дронове и ако отсреща има малко по-умен руски командир, веднага почват проблеми. "Отстранете командирите, които предават невярна информация за ситуацията в техните райони и ги подведете под наказателна отговорност за загубата на личен състав. Проведете анонимно проучване на младши офицери и подофицери относно нивото на организация на бойната работа на частите и компетентността на ръководството на бригади/батальони", призовава Бунятов.

Още: Ходовете на Путин да спечели в Украйна: Стрелят по нас, ако отстъпваме (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 179 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки. 100 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, 63 са приземени с електронно заглушаване. Какви щети нанесоха руските дронове за пореден път в Украйна, научете: Баща и дъщеря загинаха при руска атака срещу жилищна сграда в Запорожие (ВИДЕО)*