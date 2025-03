"Те просто се бият помежду си": Тръмп обясни ще има ли санкции за Русия (ВИДЕО)

"Те просто се бият помежду си. Мисля, че все пак ще имаме прекратяване на огъня, нещата вървят добре". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на журналистически въпрос дали ще има санкции спрямо Русия заради мащабните нападения, които продължава да организира всеки ден срещу Украйна.

Journalist: Russia keeps attacking Ukraine, any sanctions?

Trump: Well, they’re just fighting each other. pic.twitter.com/uUjHzzbDOU