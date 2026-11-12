"Над 600 000 литра вода изтекоха в канализацията": Спортният министър с твърдения за саботаж на басейн "Диана"

Министърът на спорта Енчо Керязов сигнализира в социалните мрежи за скандален случай от плувния басейн „Диана“. Според него, целенасочено са били източени 600 000 литра вода от комплекса и поради тази причина е било отменено национално състезание.

Ето какво написа той на профила си във Facebook:

Над 600 000 литра вода изтекоха в канализацията на плувния басейн „Диана“!!!

Повредени помпи, затворен басейн, провалени тренировки и отменено национално състезание. Пропуснат шанс за стотици деца да пакажат възможностите си.

Щетите са сериозни, а цената отново плащат държавата, родителите, спортистите и децата!

Но вижте какво пише в докладната записка, която получих от управителя на комплекса!

На 9 ноември, около 09:30 ч., камерите за видеонаблюдение регистрират влизането на служителя Е. Т. в техническото помещение под басейна.

Според докладната на този служител не са възлагани дейности по помпите и изпускателните кранове.

Малко по-късно той напуска помещението с видимо мокри дрехи, без да съобщи за проблем.

На следващия ден е установен спад на водното ниво. Последвалата техническа проверка констатира повредено оборудване, разхлабени елементи, неизправни кранове и изтичане на вода към канализацията.

Въпросите са:

Какво е правил служителят в техническото помещение? Кой му е възложил тези действия? И има ли връзка между посещението му и последвалата авария?

И още един важен факт!

Този служител НЕ Е назначен от сегашното ръководство на дружеството!

Прокуратурата вече е сезирана за съмненията за неправомерна намеса в съоръженията.

Случайност, безотговорност или умишлен саботаж?

Отговорите трябва да бъдат дадени от компетентните органи.

Настоявам за пълно разследване, установяване на всички щети и търсене на отговорност от всеки, чиято вина бъде доказана!

Няма да допусна държавната собственост да бъде увреждана без последствия!

Спортът и децата на България не трябва да плащат цената!