"Над 600 000 литра вода изтекоха в канализацията": Спортният министър с твърдения за саботаж на басейн "Диана"

Министърът на спорта Енчо Керязов сигнализира в социалните мрежи за скандален случай от плувния басейн „Диана“. Според него, целенасочено са били източени 600 000 литра вода от комплекса и поради тази причина е било отменено национално състезание.
Ето какво написа той на профила си във Facebook:
Над 600 000 литра вода изтекоха в канализацията на плувния басейн „Диана“!!!
Повредени помпи, затворен басейн, провалени тренировки и отменено национално състезание. Пропуснат шанс за стотици деца да пакажат възможностите си.
Щетите са сериозни, а цената отново плащат държавата, родителите, спортистите и децата!
Но вижте какво пише в докладната записка, която получих от управителя на комплекса!
На 9 ноември, около 09:30 ч., камерите за видеонаблюдение регистрират влизането на служителя Е. Т. в техническото помещение под басейна.
Според докладната на този служител не са възлагани дейности по помпите и изпускателните кранове.
Малко по-късно той напуска помещението с видимо мокри дрехи, без да съобщи за проблем.
На следващия ден е установен спад на водното ниво. Последвалата техническа проверка констатира повредено оборудване, разхлабени елементи, неизправни кранове и изтичане на вода към канализацията.
Въпросите са:
Какво е правил служителят в техническото помещение? Кой му е възложил тези действия? И има ли връзка между посещението му и последвалата авария?
И още един важен факт!
Този служител НЕ Е назначен от сегашното ръководство на дружеството!
Прокуратурата вече е сезирана за съмненията за неправомерна намеса в съоръженията.
Случайност, безотговорност или умишлен саботаж?
Отговорите трябва да бъдат дадени от компетентните органи.
Настоявам за пълно разследване, установяване на всички щети и търсене на отговорност от всеки, чиято вина бъде доказана!
Няма да допусна държавната собственост да бъде увреждана без последствия!
Спортът и децата на България не трябва да плащат цената!