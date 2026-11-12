Гюлер вкара шедьовър, но Белгия обърна Турция за 3 минути! Звезда на ЦСКА блесна в друг мач от Лигата на нациите

Белгия постигна изключително важна победа в битката за класиране във финалната фаза на Лигата на нациите. "Червените дяволи" обърнаха Турция от 0:1 до 2:1 като гости в Измир, след като Кевин де Бройне и Шарл де Кетеларе се разписаха в рамките на три минути през първото полувреме. Междувременно нападателят на ЦСКА Йоанис Питас се отличи с асистенция за националния отбор на Кипър при равенството 1:1 срещу Армения.

Арда Гюлер блесна, но Белгия стигна до пълен обрат

Турция започна отлично двубоя на стадион "Гюрсел Аксел" и поведе в 20-ата минута. Звездата на Реал Мадрид Арда Гюлер изпълни по великолепен начин пряк свободен удар, като изпрати топката в горния ъгъл на вратата, пазена от Сене Ламенс. Радостта на домакините обаче беше кратка. Само седем минути по-късно Жереми Доку проби по левия фланг, преодоля двама защитници и намери Кевин де Бройне, който изравни с мощен удар.

В 30-ата минута белгийците вече водеха. След разбъркване в наказателното поле Шарл де Кетеларе се оказа най-съобразителен и реализира за 2:1 след подаване на Максим де Кюйпер. През втората част гостите пропуснаха възможности да увеличат преднината си, докато Турция потърси изравняване в заключителните минути. В добавеното време Ламенс направи важно спасяване след удар на Дениз Гюл.

С победата Белгия събра девет точки и временно излезе на второ място в група А1, изпреварвайки Италия преди двубоя на "адзурите" с Франция. Турция остава последна без спечелена точка.

Още: България - Исландия: Кога и къде да гледаме срещата от Лигата на нациите

Йоанис Питас с асистенция за Кипър

В друг двубой от Лигата на нациите нападателят на ЦСКА Йоанис Питас изигра пълни 90 минути при равенството 1:1 между Армения и Кипър в Ереван. Футболистът на "червените" асистира на Язонас Пикис, който откри резултата още в деветата минута.

Домакините обаче успяха да избегнат поражението. В 58-ата минута Артур Гарибян възстанови равенството и оформи крайния резултат. Така Кипър събра осем точки в група С2 и запази шансовете си за първото място преди заключителния кръг, в който ще приеме лидера Черна гора.

Още: Приключва ли рекордната серия: Испания е без Ямал и още един световен шампион за Лигата на нациите