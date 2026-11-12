Войната в Украйна:

Гюлер вкара шедьовър, но Белгия обърна Турция за 3 минути! Звезда на ЦСКА блесна в друг мач от Лигата на нациите

12 ноември 2026, 22:00 часа 891 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гюлер вкара шедьовър, но Белгия обърна Турция за 3 минути! Звезда на ЦСКА блесна в друг мач от Лигата на нациите

Белгия постигна изключително важна победа в битката за класиране във финалната фаза на Лигата на нациите. "Червените дяволи" обърнаха Турция от 0:1 до 2:1 като гости в Измир, след като Кевин де Бройне и Шарл де Кетеларе се разписаха в рамките на три минути през първото полувреме. Междувременно нападателят на ЦСКА Йоанис Питас се отличи с асистенция за националния отбор на Кипър при равенството 1:1 срещу Армения.

Арда Гюлер блесна, но Белгия стигна до пълен обрат

Турция започна отлично двубоя на стадион "Гюрсел Аксел" и поведе в 20-ата минута. Звездата на Реал Мадрид Арда Гюлер изпълни по великолепен начин пряк свободен удар, като изпрати топката в горния ъгъл на вратата, пазена от Сене Ламенс. Радостта на домакините обаче беше кратка. Само седем минути по-късно Жереми Доку проби по левия фланг, преодоля двама защитници и намери Кевин де Бройне, който изравни с мощен удар. 

В 30-ата минута белгийците вече водеха. След разбъркване в наказателното поле Шарл де Кетеларе се оказа най-съобразителен и реализира за 2:1 след подаване на Максим де Кюйпер. През втората част гостите пропуснаха възможности да увеличат преднината си, докато Турция потърси изравняване в заключителните минути. В добавеното време Ламенс направи важно спасяване след удар на Дениз Гюл. 

С победата Белгия събра девет точки и временно излезе на второ място в група А1, изпреварвайки Италия преди двубоя на "адзурите" с Франция. Турция остава последна без спечелена точка.

Още: България - Исландия: Кога и къде да гледаме срещата от Лигата на нациите

Арда Гюлер

Йоанис Питас с асистенция за Кипър 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В друг двубой от Лигата на нациите нападателят на ЦСКА Йоанис Питас изигра пълни 90 минути при равенството 1:1 между Армения и Кипър в Ереван. Футболистът на "червените" асистира на Язонас Пикис, който откри резултата още в деветата минута.

Домакините обаче успяха да избегнат поражението. В 58-ата минута Артур Гарибян възстанови равенството и оформи крайния резултат. Така Кипър събра осем точки в група С2 и запази шансовете си за първото място преди заключителния кръг, в който ще приеме лидера Черна гора.

Още: Приключва ли рекордната серия: Испания е без Ямал и още един световен шампион за Лигата на нациите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Белгия отбор Лига на нациите Турция отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес