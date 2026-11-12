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Радар за икономика: Най-важните новини на 12 ноември 2026 г.

12 ноември 2026, 23:00 часа 538 прочитания 0 коментара
Снимка: Coface
Радар за икономика: Най-важните новини на 12 ноември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 12 ноември 2026 г.

"Булгаргаз" иска по-скъп природен газ от декември

Природният газ да поскъпне с малко над 14% през декември. Това са поискали от "Булгаргаз" от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Ако регулаторът одобри заявлението на газовата ни компания, през следващия месец един мегаватчас ще се продава за почти 66.83 евро без таксите и налозите. В ценообразуването влизат количества по дългосрочния договор с Азербайджан, които покриват близо една трета от потреблението, внос на втечнен природен газ от Турция и Гърция, както и добив от газохранилището в Чирен.

Още: "Булгаргаз" иска по-скъп природен газ от декември

Вдигат прага за регистрация по ДДС на три стъпки, нови правила и за имотните сделки

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), с които прагът за задължителна регистрация ще бъде увеличен поетапно до 75 000 евро през 2029 г. Законопроектът на Министерския съвет беше подкрепен единствено от управляващото мнозинство в лицето на „Прогресивна България“, а предложенията на опозицията за по-висок праг бяха отхвърлени.

Още: Вдигат прага за регистрация по ДДС на три стъпки, нови правила и за имотните сделки

"Нямам търпение да идем в съда": Директорът на "Кауфланд" обяви, че ще обжалват глобата

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Kaufland България ще обжалва наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоба в размер на над 75 млн. евро. Компанията оспорва изцяло обвиненията на регулатора и смята, че решението му не отразява коректно обстоятелствата по случая. Това стана ясно от изказване на изпълнителния директор на дружеството Михаил Петров по време на събитие на Сдружението за модерна търговия.

Снимка: "Кауфланд"

Още: "Нямам търпение да идем в съда": Директорът на "Кауфланд" обяви, че ще обжалват глобата

Рязък спад: Еврото удари дъното за последната година и половина

След като на 27 октомври еврото записа годишен антирекорд спрямо долара - 1,1126 (последно такива нива бяха отчитани на 12 май 2025 г.), единната европейска валута се колебаеше около границата от 1,112 към американската. През ноември видяхме резки пикове и спадове на еврото, но такъв, какъвто наблюдавахме от 10 до 11 ноември, не е бил виждан скоро. Валутата слезе под границата от 1,11 спрямо щатския долар, а днес задълбочи това движение надолу, за да запише най-ниските си равнища за последната година и половина - последно такива имаше на 9 април 2025 (1,0939).

Още: Рязък спад: Еврото удари дъното за последната година и половина

Бързи смени на посоката в цената на петрола заради мирните преговори за Украйна

Цените на петрола паднаха с повече от 1 долар в четвъртък, 12 ноември, но после се качиха нагоре, докато надеждите за напредък в мирните преговори за Украйна и Близкия изток оказаха натиск върху пазара. Фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, слязоха надолу с 1,14 долара, или 1,2%, до 91,62 долара за барел в началото на азиатската търговия. След това обаче цените започнаха да се вдигат и към 9:15 ч. българско време "Брент" се търгува за 93,19 долара.

Още: Бързи смени на посоката в цената на петрола заради мирните преговори за Украйна

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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