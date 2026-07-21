Животновъдите: Държавата допуска нелегален внос, а гледа под лупа българските производители

Трябва да се поощряват фермерските пазари и да се скъсят веригите на доставка, както това се прави в Румъния. Контролните органи да се фокусират върху големите количества внос, част от който е и нелегален, а не да гледат под лупа родните производители.

Това заяви Симеон Караколев, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация. Той коментира и решението на ЕК да приеме първата по рода си стратегия за животновъдството.

"Надявам се съвсем скоро да се даде специален статут на животновъдите, особено в обезлюдените райони на страната. Започваме да говорим на един език с чиновниците. Въпросът е да накараме и политиците да започнат да го говорят. Ние тръгваме от съвсем различна архитектура на животновъдството. Нямаме национална цел в селското стопанство. Това води до ликвидация на гръбнака на животновъдството – малките и семейни стопанства", коментира той.

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Събуждане на държавата

По думите му Брюксел поставя акцент върху кризите, болестите по животните, доходите на фермите, местните кланици и по-ясното обозначаване на европейския произход.

"Ние открояваме два акцента. Първият е достъпът до ликвидност и финансиране. Има си държавна банка, има гаранционни инструменти, има дългосрочност и устойчивост в държавните политики. ББР е един инструмент на държавата да подпомага политиките си. Много неща са проспани. И после казваме: "Защо животновъдите в България са намелели с 40% за последните 15 години?!"", допълва Караколев.

Той смята, че тази стратегия може да доведе до събуждане на държавата. "С политики трябва да започне да стимулира хората да си произвеждат храна", заяви животновъдът пред БНР.

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Той коментира и разписаните в стратегията мобилни кланици.

"Първо – животните няма да се разхождат по 200 километра. Това е въглеродният отпечатък. А по този начин ще се стимулират животновъдите да не колят във фермата. И всичко това ще бъде на светло", заяви той.

Караколев коментира третирането на заболяването по животните.

"Комисията отдавна даде зелена светлина на Румъния да ваксинира животните за чума и шарка. ЕК препоръчва държавите да започнат да ваксинират. Националният интерес трябва да надделява над корпоративния. Има шанс тази стратегия да се приложи у нас. Има увереност в мен, че вече започва да се мисли в тази посока. Щом има политическа воля, то наистина ще се случи", уверен е той.