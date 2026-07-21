Спортният директор на ЦСКА с уклончив отговор за евентуална раздяла с Христо Янев

Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков, говори пред медиите след разочароващото нулево реми със Славия още на старта в Първа лига. Ръководителят отказа да коментира намека на Христо Янев за раздяла с клуба. Величков не скри разочарованието си, което е голямо във връзка с поведението на отбора.

„Разочароващо е“

„Разочароващо е. Трябваше отборът да изглежда по различен начин, да е научил грешките си, да покаже повече качество и дух - нещо, което не видяхме. Ако нещо липсваше през първото полувреме, беше духът, че отборът иска да се бори за победата. Странно е, разбира се, и е меко казано разочароващо“, започна Величков.

„Не се получиха много основни неща. Едно владеене на топката, което не доведе до изостряне на атаките, до извеждащото подаване или индивидуалното действие, което да създаде положението. Не се получи динамиката в играта ни. Явно е, че домакините търсиха точно обраното, ние бяхме длъжни да изглеждаме по различен начин, а не да ходим да бием корнерите по една минута, примерно, в първите 45“, продължи той.

„Разговарях с Христо Янев. Той също не е доволен от показаното. Срещу Карабах трябва да покажем повече отношение. Карате ме да коментирам думи на Христо, вие попитахте ли го какво е искал да каже?“, завърши Бойко Величков.

ОЩЕ: "ЦСКА не играе като отбор, който се бори за титлата": Христо Янев е готов за оставка