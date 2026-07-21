ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 21.07.2026

Днешният ден ще предложи много емоции на феновете на спорта и по-специално на тези на тениса. Почитателите ще могат да се насладят на мачовете от турнирите от сериите АТР 250 в Кицбюел и Ещорил. Също така продължава и най-известната колоездачна обиколка в света – Тур дьо Франс, а привържениците ще могат да гледат 16-ия етап от надпреварата.

Какво може да гледате по телевизията днес:

12:00 Тенис: АТР 250 в Кицбюел, МАХ Спорт 1

13:45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 16, мъже, Евроспорт 1

14:00 Тенис: АТР 250 в Ещорил МАХ Спорт 3