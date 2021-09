Масова евакуация на Канарските острови заради изригнал вулкан (ВИДЕО)

Според информацията сред евакуираните са и над 500 туристи.

По-рано "Ройтерс", позовавайки се на испанското министерство на отбраната, съобщи, че военните са започнали евакуацията на жителите на острова с ограничена подвижност.

В неделя следобед на острова в района на село Ел Пасо започна вулканично изригване. Вулканът изхвърля вулканични материали, дим и пепел.

Вулканологичният институт на Канарските острови предупреди за предстоящо природно бедствие, след като сеизмичната активност на острова се увеличи значително. Последното изригване на вулкана на о-в Палма е регистрирано през 1971 г.

