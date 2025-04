Масово прекъсване на тока: Засегнати са поне две държави в Европа (ВИДЕО)

Поне две държави в Европа са засегнати от масово прекъсване на електрозахранването в понеделник. Става въпрос за Испания и Португалия, според френския уважаван всекидневник Le Monde, който се позовава на съобщения на мениджърите на електрическите мрежи на двете страни. За масово спиране на тока и във Франция пише и южноиталианската медия Corriere della Calabria.

Мащабното прекъсване на електрозахранването в Испания и Португалия, според някои френски медии, е имало незначително въздействие върху районите, граничещи с Франция. Градове като Перпинян, отбелязва вестник L'Indépendant, са имали някои случайни прекъсвания на електрозахранването. Извън тези области страната не е претърпяла други въздействия, допълва испанският ежедневник El Pais.

Все още няма официално обяснение за прекъсванията на електрозахранването, въпреки че не е изключена нито една опция, включително възможността за кибератака. Испанското и португалското правителство разследват прекъсванията с различни технически екипи, въпреки че все още няма официално обяснение за случилото се, пише още испанският вестник.

⚡ MASSIVE BLACKOUT IN EUROPE



Residents in Spain, Portugal, France, and Belgium report major outages.

Airports and subways shut down, communication networks hit.

Madrid's Barajas Airport is out of service, El Mundo reports.

No official cause confirmed yet. Chaos unfolds. pic.twitter.com/vZyJOjhEwj