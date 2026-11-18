На 22 ноември City Stage в София ще се превърне в сцена на едно незабравимо музикално пътешествие назад във времето. Best of 90’s събира шест емблематични изпълнители, свързани с някои от най-големите поп и денс хитове на 90-те, които ще прозвучат на живо! За първи път в историята на Please Leave by 10 предстои мини музикален фестивал, посветен на златното десетилетие на музиката – шест часа хитове, танци, носталгия и песни, които знаем дума по дума.

На сцената ще се качи Natascha Wright от La Bouche – гласът зад хитовете "Be My Lover" и "Sweet Dreams", които превърнаха групата в една от най-разпознаваемите формации на Eurodance сцената.

Към нея се присъединява Ray Horton, свързан със златните години на Milli Vanilli, с песни като "Girl You Know It's True" и "Remember the Time".

Ще видим и Anita Doth – легендарният вокал на 2 Unlimited, покорили световните класации с "No Limit" и "Get Ready for This".

Tony Mortimer, основател на East 17 и автор на редица световни хитове, ще върне публиката към едни от най-емблематичните моменти на 90-те с "It's Alright" и "Stay Another Day".

Специално участие ще има и Joe Thompson от Down Low, познат с хитовете "Johnny B." и "Once Upon a Time", както и Kelly O от Cappella, която ще ни накара да танцуваме на "U Got 2 Let the Music" и "U Got 2 Know".

Между изпълненията DJ Vasko Gromkov (VaGro) ще поддържа дансинга в движение, за да не спира партито нито за минута.

Шест изпълнители, шест часа музика на живо и десетки хитове, които ни връщат във времена на аудиокасетки, музикални телевизии и песни, записвани от радиото — с надеждата водещият да не заговори точно на последния припев.

Билети за Best of 90’s, като част от Please Leave by 10, все можете да откриете онлайн ТУК.

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