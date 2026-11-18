Китайската национална космическа администрация (CNSA) подготвя амбициозната мисия Tianwen-4, която има за цел не само да обиколи Юпитер, но и да кацне за първи път на луната Калисто. Изстрелването е планирано за септември 2029 г., като пристигането на Юпитер се очаква през 2035 г., последвано от кацане на модула през 2038 г.

Китайската мисия за кацане на Калисто

Мисията ще продължи серия от успешни китайски космически проекти, включително надграждане на опита от мисията Chang'e 6, която през 2024 г. събра първите проби от обратната страна на Луната. Tianwen-4 ще носи 10 научни инструмента: камери, спектрометри, детектор на частици и магнитометър. Спускаемият модул ще бъде оборудван с Раманов спектрометър за анализ на състава на повърхността и магнитометър. Заедно с данните от орбиталния апарат, тези инструменти ще помогнат да се определи дали Калисто има подземен океан под ледената си кора.

Калисто беше избрана като относително безопасна и достъпна цел: тя се намира извън мощните радиационни пояси на Юпитер, а стабилната ѝ, древна повърхност прави кацането лесно. Задачата обаче остава изключително трудна: липсата на атмосфера изисква спиране с двигатели, а поради 35-50-минутно забавяне на комуникацията, кацането трябва да бъде напълно автономно. CNSA в момента търси предложения за инструменти, включително от международни партньори, за да увеличи шансовете си за успех.

Според ново проучване Юпитер може да е играл важна роля в появата на живота на Земята: неговият растеж е променил разпределението на фосфора и азота в ранната слънчева система.

Научният труд е публикуван в списанието Science Advances. Авторите са изследвали два вида метеорити: железни метеорити и хондрити. Железните метеорити са фрагменти от най-ранното поколение планетезимали - малки тела, от които по-късно са се образували планети. Хондритите произхождат от следващото поколение такива тела, които са се образували приблизително 2-3 милиона години по-късно.

Целият живот на Земята изисква едни и същи елементи: въглерод, водород, азот, кислород, фосфор и сяра. В англоезичната литература те често се съкращават като CHNOPS. Всички тези елементи, по един или друг начин, са дошли от космоса: те са се родили във вътрешността на звездите и са се разпръснали в облаци от газ и прах. След това гравитацията е принудила тази материя да се слепи, образувайки нови звезди и по-малки обекти, включително планети. В новото проучване учените са се фокусирали върху два от тези елементи - азот и фосфор. Азотът е от съществено значение за протеините и ДНК, докато фосфорът е компонент на ДНК, РНК и молекулите, които пренасят енергия в клетките.

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