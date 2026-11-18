Сателитни измервания разкриха бързо засилване на феномена Ел Ниньо в Тихия океан, който може да причини обилни валежи и наводнения през зимата на 2026-2027 г. Това съобщава научното издание ScienceDaily, позовавайки се на данни на изследователи от НАСА.

Какво е Ел Ниньо и как се формира?

Ел Ниньо е климатичен феномен, който се случва на всеки две до седем години, когато водата в екваториалната част на Тихия океан се затопля от нормалното.

Обикновено постоянните ветрове (пасати) изтласкват топлата вода на запад от океана. Когато ветровете отслабнат или променят посоката си, загрятата вода се връща на изток. С нагряването си водата се разширява, което води до покачване на морското равнище в централните и източните части на океана. Това променя движението на въздушните маси и влияе на времето по целия свят.

Двете най-тежки подобни събития през последните десетилетия са се случили през 1997–1998 г. и 2015–2016 г. Те са довели до мащабни горски пожари в Индонезия и Амазонка, тежки суши и неуспех на реколтата в Южна Африка, както и проливни дъждове и наводнения в Южна Калифорния.

Същевременно учените обясняват, че всяко Ел Ниньо се развива по различен начин - в зависимост от това къде точно се натрупва топлата вода и как атмосферата реагира на нея. Както отбелязва Джош Уилис, учен от Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА, няма „типично“ Ел Ниньо, защото всички те се различават по местоположението си и последствията за времето.

За да анализират това, учените измерват височината на океанската повърхност от спътници. Този метод се нарича сателитна алтиметрия. Изследователи от НАСА сравниха карти на морското равнище от 13 октомври 1997 г. (сателит TOPEX/Poseidon) и 12 октомври 2026 г. (сателит Sentinel-6 Michael Freilich), премахвайки нормалните сезонни колебания от изчисленията.

Според Джош Уилис, основното предимство на подобни наблюдения е непрекъснатият 35-годишен архив от данни от спътници, движещи се в почти идентични орбити. Това позволява на учените да сравнят точно сегашното Ел Ниньо със събитията от 1997 г.

Според НАСА, Ел Ниньо през 2026 г. се е развило много по-бързо от това през 1997 г. И в двата случая нивото на водата в западния океан е ниско, а в източния е рекордно високо, като топлата вода се простира по екватора чак до брега на Южна Америка.

Това е, което отличава настоящата ситуация от 2015 г. (данни от спътника Jason-2). Тогава топлата вода не е достигала толкова далеч на изток, така че проливни дъждове са обхванали Мексико, Централна Америка и югоизточната част на САЩ, но не и Калифорния.

Какво прогнозират учените за зимата на 2026-2027 г.

Според прогнозата на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) от 8 октомври 2026 г., има 83% вероятност силно или много силно Ел Ниньо да се запази през първите три месеца на 2027 г. Това увеличава риска от проливни дъждове и наводнения тази зима, особено в южната част на Съединените щати.

В същото време климатолозите не могат да предскажат точно кои региони ще бъдат най-засегнати, защото далеч от тропиците, други атмосферни процеси също влияят на времето. Както обяснява Джош Уилис, сходството на сегашното явление със събитията от 1997 г. не гарантира, че времето през зимата ще бъде абсолютно същото - това е само най-вероятната прогноза на учените в момента.

Според изследователите, дали зимата на 2026–2027 г. ще съответства на мащаба на природните бедствия със събитията от 1997–1998 г., ще зависи от по-нататъшното взаимодействие на океана и атмосферата през следващите месеци.

Пикът на явлението се пада именно през ноември-декември. Това е най-мощното природно климатично явление на планетата и всички ще го усетят без изключение. Синоптиците казват: тазгодишното Ел Ниньо може да е по-мощно, отколкото през последните сто и петдесет години.

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