Мълчанието като съгласие: Ако не са направили избор, хората стават донори на органи

В началото на тази година 8,2 милиона възрастни в Нидерландия са регистрирани като донори на органи - това е с над 90 000 повече от година по-рано. Това увеличение се дължи единствено на факта, че хората са пропуснали да направят избор. След промяната на Закона за донорството през 2020 г. нидерландците, които не са изразили избор, биват автоматично регистрирани като донори на органи, след като навършат 18 години.

Броят на хората, които дават съгласие, намалява вече от няколко години, съобщава Централното статистическо бюро на страната, цитирано от БТА.

Децата на възраст между 12 и 18 години също могат да се регистрират в Регистъра на донорите. В началото на 2026 г. 5000 деца са направили това. От тях над 1000 деца са дали съгласие, докато 3600 са посочили, че не желаят да даряват органи. Около 400 деца предпочитат да оставят решението на друг.

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По-рано публикация на Нидерландската фондация за трансплантации и Университетския медицински център в Маастрихт показа, че увеличението на броя на донорските органи е относително скромно, тъй като в повече от половината от случаите близките отказват донорството.

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