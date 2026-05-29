Мелони иска ЕС да засили контрола заради риска от ебола

29 май 2026, 12:44 часа
Премиерът на Италия Джорджа Мелони призова ЕС да засили контрола по границите заради риска от ебола, предадоха АНСА и Ройтерс. Мелони заяви, че е адресирала писмо в тази насока до лидерите на ЕС, в което ги призовава да укрепят координацията относно бдителността по границите като част от реакцията за предотвратяване на рисковете от разпространение на ебола на континента. 

В писмото Мелони е настояла въпросът да бъде включен в дневния ред на следващата среща на върха на ЕС през юни. Епидемиологичната ситуация в Централна Африка, свързана с огнището на ебола в Демократична република Конго и Уганда, изисква максимално внимание, подчерта тя. 

Същевременно италианска лекарка, която е работила за неправителствената организация „Репортери без граници“ в Демократична република Конго и е била в контакт с пациенти с ебола там, сега е поставена под наблюдение в специализираната болница за инфекциозни болести „Лазаро Спаланцани“ в Рим, предаде АНСА. 

Лекарката няма никакви симптоми на заболяването и ще остане под наблюдение там до 8 юни. Тя е била в директен контакт на 16 май с пациенти, които по-късно са дали положителен резултат на тест за ебола в болницата „Самалат“ в Буния в ДР Конго. На 18 май лекарката е извършила спешна операция на дете в ДР Конго, пострадало от взрив на граната и за което се подозира, че също е заразено с ебола. 

Министерството на здравеопазването на Италия подчертава, че понастоящем няма случаи на ебола в страната.

Елена Страхилова
