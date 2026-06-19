Милиарди долари и 700 крилати ракети: На срещата в Рамщайн обявиха нова помощ за Киев

По време на нова среща на Контактната група за отбрана на Украйна във формат „Рамщайн“ в централата на НАТО бяха обявени поредица от пакети за подкрепа на обща стойност приблизително 4 милиарда долара. Новината обяви на пресконференция украинският министър на отбраната Михаил Федоров.

Един милиард помощ чрез PURL

Министърът на отбраната отбеляза, че днешната среща се е провела под мотото „Прозорец на възможностите“, тъй като Украйна е успяла да „постигне резултати в много области на войната“. По-конкретно, каза той, много партньори са потвърдили, че виждат този „прозорец на възможностите“ и са готови да увеличат помощта за Украйна. „Днес беше обявен може би един от най-големите пакети помощ за PURL. Той е 1 милиард долара. Днес беше обявен и пакет помощ за далекобойна артилерия, което означава далекобойна артилерия с обхват над 30 километра“, каза Федоров.

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Министърът съобщи още, че днес са били направени изявления за подкрепа на украинските дронове и ракети. „Само Нидерландия обяви днес помощ под формата на крилати ракети – около 700 крилати ракети“, каза Федоров. Общият обем на военната помощ вече достига 4 милиарда долара.

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Той добави, че общите цифри за новата помощ все още се изчисляват, преди да бъде определена окончателната сума. „Вече виждаме, че става въпрос за приблизително 4 милиарда долара. Може да е и повече. Защото някои държави са стартирали програми, които са обявили по-рано. Не вземаме предвид всички тези предишни съобщения“, каза Федоров.

Три ключови приоритета

Както съобщи Федоров, днешната среща във формат „Рамщайн“ се различават от предишните по това, че „се появиха качество и фокус“. „Имаме три ключови приоритета. Това са програмата за противобалистични ракети, програмата за противовъздушна отбрана, далекобойната артилерия и нашите дронове. Дронове, произведени в Украйна, които днес ни помагат да спрем врага, да провеждаме операции „Средно разстояние“ и да нанасяме удари по вражеска територия“, добави Федоров.

Помощ от Германия

Междувременно германският министър на отбраната Борис Писториус обяви, че Украйна е получила още една система Iris-T, а наскоро доставките на управляеми ракети Iris-T SLS и SLM бяха ускорени. Ще бъде доставен и „трицифрен брой“ ракети „въздух-въздух“ от германските запаси.

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„И ние се съгласихме да отпуснем 200 милиона долара за закупуването на допълнителни управляеми ракети PAC-3 за системите Patriot по програмата JUMPSTART. Това означава, че ще съфинансираме първия транш от доставката. Искаме да поемем водещата роля и да привлечем други поддръжници“, каза Писториус.

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Германия също продължава да подкрепя програмата PURL. „Ще отпуснем още 200 милиона долара за това. И ще продължим редовните си доставки на дронове и боеприпаси с голям обсег“, каза Писториус.