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Перник 10 дни без топла вода

03 август 2026, 13:59 часа 417 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Перник 10 дни без топла вода

Перник остава без топла вода от 5 до 14 август. Топлоподаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация, съобщават на страницата в интернет на Топлофикация “Перник“. Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлинна мощност 10 мегавата. Предстоят пусково- наладъчни дейности, като целта е ако има проблеми те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо пет газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглищния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор. Още: Два дни без топла вода в Перник

“Без въглищния котел няма как да се справим. Топлинната мощност на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратим периода на използването му с още някой месец в преходните периоди- есен и пролет”, каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация и предстоящото й пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряването на качеството на въздуха. Още: Голяма част от София ще бъде без топла вода от 1 септември

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Ремонт профилактика Топлофикация Перник спиране на топла вода
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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