Пожар в къщата на съсобственика на най-голямата чешка оръжейна компания, тя помага на Украйна

Къщата на съсобственика на чешката оръжейната компания STV, която доставя оръжия на Украйна, се запали в Прага. Полицията не изключва възможността за умишлен палеж. STV е единствената чешка компания, която произвежда едрокалибрени боеприпаси в Чехия - калибър 155-мм, по стандартите на НАТО.

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Пожарът е станал в квартал "Кунратице" в Прага. Според имотния регистър къщата принадлежи на милиардера Мартин Дрда, съсобственик на оръжейната група STV. Чешкото издание Novinky съобщава, че съседи са забелязали пламъците в тази нощ и са се обадили на пожарната. Според източници на Odkryto.cz, Дрда е бил у дома със семейството си по време на пожара.

Щетите са оценени на 200 000 крони - приблизително 8000 евро. Снимки от мястото на инцидента показват щети по стената на входа на къщата, до гаража. Огънят се е разпространил и върху изолацията и рамката на къщата, принуждавайки пожарникарите да я демонтират и да проверят всичко с термовизионна камера. След това на мястото е извикана полиция.

"В момента следователи работят с пожарникари, за да установят дали това е техническа неизправност, инцидент или умишлено действие", каза говорителят на полицията в Прага Рихард Хрдина.

Мартин Дрдра и STV

Мартин Дрда, наричан от медиите "най-загадъчният чешки милиардер", е осмият най-богат чех. Няма публично достъпни снимки с неговия външен вид. Когато Дрда говори пред пресата, текстът е придружен само от илюстративно изображение. Мартин е съсобственик на чешкия производител на оръжие STV Group, част от холдинговата компания STV INVEST. Той и майка му Людмила Дрда притежават по 50% от компанията. Мартин поема компанията на 22-годишна възраст, след смъртта на баща си.

Чешкият отбранителен концерн STV Group е един от ключовите производители на боеприпаси в Чехия, специализиран в производството на артилерийски снаряди калибър 122, 152 и 155 мм, танкови боеприпаси и ремонт на военна техника. След началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., компанията започва доставки за Украйна и е практически единственият производител на реактивни брони от първо поколение Kontakt-1 за танкове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

През 2025 г. приходите на компанията се увеличиха повече от два пъти до 24,4 милиарда чешки крони (приблизително 1 милиард евро), докато нетната печалба се увеличи с почти 40% до 7,5 милиарда чешки крони (приблизително 310 милиона евро). Компанията нарече тази година най-успешната си в историята.

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