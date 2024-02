НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 26.02 - Зеленски обяви колко са убитите украински войници

Изминаха 2 години от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, но успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия и отчаяно защитават ключови точки по важната линия Сватово - Кремена. В Херсонска област украинците вече освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - Авдеевка, Бахмут, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година. Остава отворен и въпросът със Запорожката АЕЦ. Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че откакто руските сили нахлуха в Украйна, са убити 31 хиляди украински войници. Зеленски каза това на пресконференция. "31 000 украински войници са загинали в тази война. Не 300 000 или 150 000 или каквото и да говорят Путин и лъжливото му обкръжение. Но всяка от тези загуби е голяма загуба за нас", заяви украинският президент. 06:02 The New York Times: Директорът на ЦРУ е пътувал тайно до Украйна Директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Уилям Бърнс е направил тайно посещение в Украйна в четвъртък, 22 февруари, съобщи The New York Times. виж още

