На косъм: Левоцентристката опозиция в Швеция печели изборите с 1 място разлика

Шведският лявоцентристки опозиционен блок регистрира победа на парламентарните избори с минимална преднина, като печели 175 от 349 места в Риксдага срещу 174 за десния блок, подкрепящ действащото правителство.

След преброяване на 99% от избирателните райони, опозиционният блок получи общо 49,4% от гласовете, което е малко пред 49,0% на десния блок.

Социалдемократите останаха с 28% от гласовете, следвани от Умерените с 19,9% и Шведските демократи със 17,6%.

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Само 26 169 гласа разделят двете първи политически сили.

„Вероятността за обрат на този етап е толкова ниска, че можем уверено да заявим, че опозицията ще си осигури най-много места на тези избори“, съобщи общественият оператор SVT.

Десният управляващ блок на премиера Улф Кристерсон, който включва крайнодясната партия „Шведски демократи“, междувременно е на път да спечели 174 места, показват данни на шведската избирателна комисия.

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Перспективата

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Лявата опозиция се фокусира върху шведската икономика и проблемите със социалната държава.

Магдалена Андерсон, бивш министър-председател и лидер на Социалдемократите - най-голямата лява партия, сега вероятно ще се изправи пред трудната задача да се опита да сформира коалиционно правителство. Тя отказа да бъде обсъждана как ще изглежда нейният кабинет по време на кампанията.

Задачата на Андерсон се усложнява от факта, че тя би разчитала на три много различни по-малки партии за парламентарно мнозинство.

Центристката партия заяви, че няма да участва в управлението с бившите комунисти от левицата, които от своя страна настояват, че трябва да бъдат част от каквато и да е коалиция, след като получиха подкрепа на изборите.

Третата партия, Зелените, предизвика недоумение сред бизнес лидерите и социалдемократите с някои от предложенията си, включително предложението за спиране на рестарта на ядрената енергетика в Швеция и отварянето на страната за повече миграция.

Бизнесът също така е обезпокоен от някои от предложенията за данъци на левицата и зелените.

Последното правителство, водено от социалдемократите, беше принудено да управлява с десен бюджет 3 пъти, докато се бореше да прокара реформите си в разделен парламент.