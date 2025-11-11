Любопитно:

Над 50% от протезите за осакатените руски войници се купуват от "неприятелски страни"

11 ноември 2025, 06:47 часа 438 прочитания 0 коментара
Русия закупува повече от половината протези за войниците си, които са оцелели от "специалната военна операция" (СВО - гнусното име, налагано от режима на руския диктатор Владимир Путин за подпалената от него война в Украйна), но не са се измъкнали невредими от бойните действия в Украйна. Данните са на Руската сметна палата.

Сметната палата на Руската федерация призна проблеми с изпълнението на проекти за производство на вътрешни протези. Агенцията ще преразгледа програмата за заместване на вноса, за която са отпуснати 850 милиарда рубли.

"Закупуваме 55% от всички протези от страни, които воюват с нас. А 850 милиарда рубли са отпуснати за заместване на този внос. В момента провеждаме одит. Ще го прегледаме подробно. Хората трябва да получават протези. Те могат да ходят, да работят, да шофират и да общуват. Това е много сериозен фактор“, каза одиторът Светлана Орлова, както съобщава Daily Storm.

Според нейните думи, 25% от участвалите във войната с Украйна и останали с увреждания са безработни.

Припомняме, че неотдавна от руска страна имаше обяснение как всъщност неприятелски държави що се отнася до Руската федерация няма, имало само "неприятелски правителства" - думи на говорителя на Кремък Дмитрий Песков и на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Но официално отмяна на списъка с "неприятелски държави", сред които е и България, няма.

