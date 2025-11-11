Изследователи: Електронните цигари са научен пробив, страховете са неоснователни

Обществото продължава да гледа на електронните цигари със съмнение, въпреки че науката казва друго. Според учени, публикували анализ в престижното медицинско издание JAMA Health Forum, проблемът не е в липсата на данни, а в масовите заблуди за вейпинга и новите алтернативи като цяло. Тютюнопушенето остава водещата предотвратима причина за смърт в света и всяка реална алтернатива, която може да намали риска, заслужава внимание, а не страх, посочват авторите на научната публикация.

Десетки независими проучвания показват, че електронните цигари са значително по-малко вредни от традиционните, но повечето пушачи все още вярват, че употребата им носи същия риск. Национално проучване в САЩ разкрива, че едва 10% от възрастните пушачи осъзнават реалната разлика в риска, а дори в Англия – страната с най-подкрепящи политики за намаляване на вредата – този дял достига едва 27%. Така една от най-обещаващите иновации в борбата с тютюнопушенето – никотин без горене, се сблъсква с бариера, изградена не от факти, а от страхове.

Авторите на изследването – Майкъл Песко, Джейми Хартман-Бойс, Рейчъл Фънг и Нийл Беноуиц – подчертават, че макар електронните цигари да не са безрискови, техният потенциал да намалят вредата е категоричен. За разлика от обикновените цигари, те не горят тютюн и не произвеждат дим, което елиминира основния източник на канцерогенни и токсични вещества. Вместо това никотинът се доставя чрез аерозол, съдържащ далеч по-малко химични съединения.

„Електронните цигари биха могли теоретично да подобрят здравето на населението, като задоволят дългогодишното търсене на никотин във форма, която е по-малко вредна от цигарите. Новите данни подкрепят това становище, като две проучвания на ниво население откриват връзка между регулациите, ограничаващи достъпността и употребата на електронни цигари, и увеличената смъртност“.

Проблемът е, че научните факти рядко стигат до пушачите. Вместо информирана дискусия, обществото често чува противоречиви сигнали – едни регулатори забраняват електронните цигари, докато продажбата на традиционни цигари продължава. Други ги облагат с данъци, които ги правят по-недостъпни за пушачите, които биха могли да се откажат от дима. Учените предупреждават, че в това се крие и обратният ефект върху общественото здраве – забраните и страховете само задържат хората при най-вредната форма на никотинова зависимост.

Цигарите са възможно най-вредният начин за приемане на никотин, а пушенето им е водещата причина за смъртност. Вредата произтича не от никотина, а от горенето и химическите добавки. Така получената смес от токсиканти, в т.ч. окисляващи химикали, катрани, въглероден окис, летливи органични съединения, тежки метали и много познати канцерогени, е страничен продукт на основната цел - да се достави никотин до белите дробове.

Изследователите допълват, че последствията от това, че в средата на миналия век цигарите изместват от пазара другите форми на тютюневи изделия, са катастрофални от гледна точка на общественото здраве. Исторически погледнато, човечеството винаги е търсило нови начини да употребява никотин – от лули и пури, шведският снус, чиято съвременна версия са никотиновите паучове, до цигарите и днешните електронни цигари и устройства с нагряване на тютюн.

Разликата е, че днес има технология, която може да достави никотин без горене и без дим. Това е огромна крачка напред в намаляването на вредата – ако обществото е готово да я направи, посочват авторите на статията.

*JAMA Health Forum е международно, рецензирано, онлайн научно списание с отворен достъп, което разглежда въпроси на здравната политика и стратегии, свързани с медицината, общественото здраве и здравеопазването. JAMA Health Forum е част от JAMA Network – консорциум от рецензирани общомедицински и специализирани издания – и е официално списание на организацията AcademyHealth.