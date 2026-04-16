Най-близкият до Орбан евролидер пуска заема за Украйна, но ще блокира санкциите срещу Русия

Словашкият външен министър Юрай Бланар заяви, че страната му е готова да блокира нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия, но няма да се противопостави на отпускането на заема от 90 милиарда евро за Украйна. Така в Европейския съюз остава някаква следа от упорството на отиващия си унгарски премиер Виктор Орбан, който бе основната причина за блокирането на наказателните мерки, но в същото време явно ще се отпушат средствата за Киев, над които също той бе наложил вето.

Словашкият премиер Роберт Фицо вече бе заявил, че иска да заеме позицията на Орбан по въпроса за заема.

Петрол по "Дружба" срещу отблокиране на санкции

Бланар сега изложи позицията на Словакия относно по-нататъшни санкции срещу Русия пред членовете на Комисията по европейски въпроси на словашкия парламент. Той отбеляза, че Братислава търси ясно, прозрачно и проверимо изявление относно възобновяването на работата на нефтопровода „Дружба“. По-рано представители на словашкото правителство заявиха, че ще подкрепят санкции срещу Русия, при условие че те не накърняват интересите на Словакия - т.е. искат да потече отново руски петрол по тръбата, която спря да функционира временно след руски удари по Украйна в края на януари.

Това беше и основната причина Орбан да блокира официално заема от 90 милиарда евро за Киев от ЕС.

Бланар обаче заяви, цитиран от Dennik N, че позицията относно блокирането на санкциите не е свързана със заема за Украйна. Министърът подчерта и позицията на бъдещото правителство на Унгария, водено от партия "Тиса" на Петер Мадяр, което е изразило готовност да подкрепи отпускането на заема от ЕС за Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че нефтопроводът „Дружба“, който беше повреден при руска атака, може да възобнови работата си до края на април. Той го обяви малко след изборната победа на Мадяр, която означаваше край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

