Най-важните новини за деня: 7 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 октомври 2026 г.

КСНС НЕ ДАДЕ ОТГОВОР ЧИИ СА ДРОНОВЕТЕ В ЧЕРНО МОРЕ: БЕЗ ЧЛ. 4 НА НАТО И БЕЗ НОТА ДО РУСИЯ (ВИДЕО)

Свиканият след атаки в Черно море Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) при президента не даде ясен отговор чии са дроновете, потопили един кораб и ударили друг в изключителната икономическа зона на България, нито след него ще бъде поискано активиране на чл. 4 от Договора за НАТО, който предвижда механизъм за политически консултации в рамките на Алианса. Стана ясно, че решенията са приети с три четвърти мнозинство и не са били приети от три парламентарно представени партии.

ДРОНОВЕТЕ, УДАРИЛИ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ, СА РУСКИ: ДЪРЖАВАТА НЕ ЗНАЕ, НО ЕКСПЕРТИТЕ СА КАТЕГОРИЧНИ

Не знам със сигурност чии са дроновете, но нямам съмнение. Единствената страна, която е възможно да е направила това, е Русия. Украйна вече отрекоха. Много е логично да е Русия, тъй като тече кампания по пресичане на възможността на Украйна да пренася зърно през Черно море. Това каза полковник Иван Миланов в ефира на Нова телевизия след като дронове удариха два кораба в изключителната икономическа зона на България.

ПОСОЛСТВОТО НА МОСКВА: ДВАТА ПОРАЗЕНИ КОРАБА В ЧЕРНО МОРЕ НЕ СА БИЛИ РУСКИ ЦЕЛИ

Според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите ALFA WATAN и ABLE не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година. Това заявиха от руското посолство в София по повод атаката.

50 НА 50 Е: ЛИЦЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДЕВ ПОЧТИ КАЗА, ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ ЛЪЖЕ ЗА КОРАБИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ

Информацията, която имаме, е много по-различна от това, което върви в медиите. Така председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов отговори на директно питане трябва ли да научаваме от украинския президент Володимир Зеленски кой е атакувал двата кораба в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Възможно е да е така, но е възможно да не е така, каза Лалов – ОЩЕ: Зеленски: Говорихме с българските ВМС, имало е комбинирана руска атака с дронове срещу кораби в Черно море (ВИДЕО)

"УТРЕ МОЖЕ ДА Е БЪЛГАРСКИ КОРАБ, НЕ МОЖЕМ ДА КЛЕКНЕМ И ДА СМЕ МИЛИЧКИ С ПУТИН": БОЖАНОВ ЗА ДРОНОВЕТЕ В ЧЕРНО МОРЕ (ВИДЕО)

България трябва да предприеме конкретни действия след ударите с дронове по два кораба в изключителната икономическа зона на страната в Черно море, а правителството да настоява за незабавно спиране на военните действия. Това заяви депутатът от "Демократична България" Божидар Божанов в интервю за Студио Actualno.

ИМА ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ЗА АКТИВИРАНЕ НА ЧЛ. 4 ПО ДОГОВОРА С НАТО: НЕЙНСКИ ОБЯВИ ЗАПЛАХАТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ

Има основания правителството да поиска активиране на член 4 по договора с НАТО след ударените кораби в Черно море. Войната в Украйна вече не е чужда война, а тази война вече е в икономическата сигурност на региона ни и представлява заплаха за българската национална сигурност. Затова предупреди пред bTV бившият служебен министър на външните работи Надежда Нейнски. Още: В момента Черно море е като Ормуз: Обявено е за зона с висок риск, съобщи капитан

УДАРИТЕ С ДРОНОВЕ ДО БЪЛГАРИЯ: ПРОФ. ТОДОР ТАГАРЕВ С ЕКСКЛУЗИВНИ ДЕТАЙЛИ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Може да са руски, може да са украински, може и да са марсиански тези дронове, ако трябва да се шегуваме. Това заяви в предаването Студио Actualno бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, коментирайки ексклузивни детайли около напрежението в Черно море от вчера.

ПРОВОКАЦИЯ КЪМ НАТО ЛИ СА АТАКИТЕ С ДРОНОВЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ЗОНА НА БЪЛГАРИЯ? (ВИДЕО)

Провокация към НАТО ли са атаките с дронове в икономическата зона на България? През нощта на 5-ти срещу 6-ти октомври два кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Тя се простира на разстояние до 200 морски мили или приблизително 370 километра от бреговата ни линия, съгласно Конвенцията на ООН по морско право и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

"ИМА КЪДЕ-КЪДЕ ПО-ЗЛЕ": С МЪЛЧАНИЕ СРЕЩУ БОМБИТЕ

Край българските брегове дронове удариха два кораба в безпрецедентна за страната ни атака. Първите реакции на властта закъсняха, а някои така и не дойдоха.

ДЕЛОТО ЗА ОТРАВЯНЕТО НА ГЕБРЕВ ОТНОВО Е СПРЯНО, ПРОКУРАТУРАТА ПОВТАРЯ ВЕЧЕ ОТХВЪРЛЕНИ МОТИВИ

Делото за предполагаемото отравяне на бизнесмена Емилиян Гебрев, неговия син и търговския директор на "Емко" отново е спряно от прокуратурата. Това съобщава разследващият сайт BIRD, който твърди, че тримата са предприели действия за съдебен контрол върху поредното постановление.

ФАВОРИТ И ПО БЮДЖЕТ: ЙОТОВА ХАРЧИ ЗА МЕДИЙНА РЕКЛАМА НАД 8 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ ГЮРОВ

Кандидатът за президент Илияна Йотова има отделен бюджет за медийно отразяване над 8 пъти по-висок от този на Андрей Гюров. Това сочат данните на Института за развитие на публичната среда, който публикува първите данни от мониторинга на средствата за медийна реклама в кампанията за президентските избори. Данните са събрани от публикуваните договори с 39 национални и регионални медии.

НЕ ТОЧНО СЪЮЗНИЦИ: НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

За пореден път войната в Украйна стигна до точка, която е решителен момент – руският диктатор Владимир Путин промени обхвата ѝ, след като армията му явно не може и не може да осъществи решителен пробив на фронта. Путин разшири военните действия, армията му нанася безогледни удари по всичко по-важно, за да има някакъв що годе приемлив живот в Украйна и освен това руските атаки вече застрашават нормалния живот и по-на запад от Украйна, само един от примерите за което дойде вчера, при това пример, касаещ пряко България – ОЩЕ: Дронове удариха кораби в български води на Черно море, тече мащабна спасителна акция

ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУС В ИСПАНИЯ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ БАЛАНСА НА СИЛИТЕ В ЕС

Поражение за Педро Санчес на предсрочните избори в Испания може да дестабилизира Европейския съюз, като постави социалистите и демократите в по-слаба позиция в Брюксел и ги тласне към по-конфронтационен подход.