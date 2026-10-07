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Лео Меси се сбогува с Аржентина

07 октомври 2026, 22:36 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лео Меси се сбогува с Аржентина

Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина в приятелска среща срещу Бенин. Меси даде две асистенции за първите два гола на "гаучосите" и вкара третия сам за класическата победа с 3:0. След мача целия лагер на Аржентина го изпрати със сълзи на очи. А големите звезди от футболния свят написаха своите послания в социалните мрежи, като сред тях вече е и Кристиано Роналдо. Лионел Меси написа своето послание, с което се сбогува с Аржентина в социалните мрежи.

Лионел Меси: "Имам още толкова много да кажа"

Ето какво написа Меси: "Вчера изиграх последния си мач и вече ми липсва синьо-белият екип. Знам, че вземам правилното решение. Беше невероятен път, изпълнен както с радости, така и с някои тъжни моменти, но съм напълно убеден, че си заслужаваше всяка крачка. Имам още толкова много да кажа. Невъзможно е да изразя всичко, което чувствам, с няколко думи или в една публикация. Това пътуване нямаше да бъде възможно без семейството ми, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло - особено в трудните моменти, когато най-много се нуждаех от това.

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Лионел Меси

"Аз съм човек, който умее да бъде благодарен"

Незаменими бяха и приятелите ми, както и всички съотборници и треньори, с които съм работил. Не искам да забравям Диего, който издигна страната ни там, където тя заслужаваше да бъде, и който - както винаги казвам - знам, че ни помагаше във всяка наша стъпка - и тук с нас, а също и от небесата. Благодаря на клубовете, в които съм играл, че винаги са уважавали чувствата ми и са ми позволявали да се посветя на страната си, когато е настъпвал моментът да облека националния екип. И, разбира се, благодаря на Бог - без неговото напътствие и неговата воля дори не бихме могли да мечтаем, че ще стигнем толкова далеч.

Аз съм човек, който умее да бъде благодарен. Обичам ви толкова много, ще ми липсвате и винаги ще ви благодаря, че бяхте до нас - и до мен", добави още Лионел Меси след последния си мач за държавния тим по футбол на Аржентина".

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Лионел Меси Аржентина отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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