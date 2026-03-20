Направихме това, в което сме добри - да пишем "хубави изявления": ЕС в парализа на фона на две войни

Две войни на прага на Европа тегнеха над 12-часовата среща на върха на лидерите на ЕС, а по съвсем различни причини те се оказаха в състояние на парализа, вместо да могат да направят нещо по някой от двата въпроса - Украйна и Близкия изток. Доста рядко неспособността на блока да поеме водеща роля в международните дела е била толкова очевидна. Германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони – лидерите на три от десетте най-големи икономики в света – и останалите 24 присъстващи си затвориха очите и се караха помежду си, докато продължават бомбардировките, ракетните обстрели и убийствата, пише Politico от Брюксел в свой материал за събитието на 19 март.

„В тези много трудни моменти, в които живеем, повече от всякога е решаващо да се поддържа международният ред, основан на правила. Алтернативата е хаос. Алтернативата е войната в Украйна. Алтернативата е войната в Близкия изток“, заяви пред репортери председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който председателстваше срещата.

Докато Техеран бомбардираше съседите си, нарушавайки енергийните доставки на Европа, Украйна атакуваше руски заводи, ремонтиращи военни самолети, в отговор на руските нападения срещу цивилни, а Доналд Тръмп във Вашингтон се шегуваше за атаката над Пърл Харбър заедно с японския премиер, европейските лидери използваха разговорите си, за да поправят схемата на блока за квоти за въглеродни емисии. Това не е въпрос, който няма никаква връзка с глобалния енергиен шок, но едва ли е тема, по която континентът може да демонстрира геополитическата си мощ.

Украйна и Иран: ЕС може да влияе поне на едната война, но пак се провали

По отношение на Иран - евролидерите установиха, че разполагат с малко влияние или воля за каквато и да е значителна намеса.

По отношение на Украйна, където ЕС има и влиянието, и волята, лидерите не успяха да преодолеят вътрешните си разногласия, за да одобрят отпускането на 90 милиарда евро заем за Киев - заради проруски настроените Виктор Орбан и Роберт Фицо, премиери съответно на Унгария и Словакия: Тотално объркване: Орбан и Фицо не одобриха 90 млрд. евро заем за Украйна, но ЕС го очаква до април (ВИДЕО).

„Нямаше желание за ангажиране от страна на участниците“ по отношение на конфликта с Иран, казва високопоставен европейски правителствен служител. Германският канцлер Мерц дори се е оплакал, че фокусирането върху Иран рискува да отклони вниманието от мерките за стимулиране на забавящата се европейска икономика – първоначалната цел на срещата на върха, преди световните събития да променят играта.

Това не означава, че случващото се в Близкия изток е било напълно пренебрегнато. Отново се заговори за изпращането на френски военни кораби за охрана на танкери, минаващи през Ормузкия проток, който Техеран на практика блокира. Целта е това да стане евентуално с подкрепата на Съвета за сигурност на ООН. „Започнахме проучвателен процес и в следващите дни ще видим дали има шанс за успех“, заяви Еманюел Макрон.

Въпреки това в заключителната декларация от срещата на върха не се пое ангажимент за нова мисия, а се споменава само засилването на съществуващите военноморски операции на ЕС в региона. В края на преговорите лидерите на ЕС стигнаха до трезво заключение - Европа има малко влияние или желание да определя хода на събитията.

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас е предупредила лидерите, че „започването на война е като любовна афера – лесно е да се влезе в нея, но е трудно да се излезе", разкриват двама дипломати, запознати с нейните коментари. Преводът би трябвало да е следният: Това не е война на Европа и няма да бъде.

На ЕС не му остана нищо друго, освен да прави „това, което винаги правим“, а именно да пише „хубави изявления“, описва срещата неназован служител на блока.

Докато горят газови полета, ЕС разглежда системата си за търговия с емисии

Европа вече разгневи американския президент Доналд Тръмп по-рано тази седмица, когато нейните висши представители отхвърлиха призива му за осигуряване на безопасност в Ормузкия проток. Окончателните заключения от срещата на върха се основаваха предимно на добре познатите призиви за „деескалация“ и „сдържаност“, без да се предлагат конкретни действия.

Това се случи въпреки предупреждението на Катар в четвъртък, 19 март, че страната няма да може да изпълни договорите си за втечнен природен газ с Белгия и Италия, след като Иран насочи балистичните си ракети натам, унищожавайки почти една пета от капацитета на катарската страна за износ на втечнен газ: Ударите на Иран върнаха износа на втечнен газ от Катар с години назад, форсмажор засяга Европа.

Вместо обаче да се справят пряко с бързо разрастващия се енергиен шок, европейските лидери прекараха часове в дебати по климатичната политика на блока, включително по системата за търговия с емисии (ETS), която група страни настоява да бъде реформирана. „Да се каже, че ETS е най-големият проблем, когато големи газови находища горят, е малко странно“, отбелязва служител на ЕС.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че последиците от войната се простират далеч отвъд Близкия изток, като добави, че най-„непосредственото им въздействие“ е върху енергийните доставки и цените. Тя обяви набор от спешни мерки за понижаване на разходите - от намаляване на данъците до увеличаване на инвестициите в ETS.

"Просто лудост": Играта на Виктор Орбан

Това може да се окаже последната среща на евролидерите за унгарския премиер Виктор Орбан след 16 години, ако той загуби изборите за парламент следващия месец. Вече в разгара на предизборна кампания срещу проевропейския си опонент Петер Мадяр - Орбан разкритикува подхода на Европа към разразяващата се енергийна криза. „Поведението и стратегията на европейците в този случай са просто безумни“, заяви той, като добави, че ЕС трябвало да купува руски петрол, за да „оцелее“.

Унгарският лидер блокира заема от ЕС за Киев в размер на 90 милиарда евро поради спора относно повредения нефтопровод "Дружба", по който руски петрол се транспортира през Украйна към Унгария и други централноевропейски държави като Словакия. Будапеща и Братислава твърдят, че Украйна нарочно бави ремонта на тръбата след руски удар в края на януари, а вече втори месец двете правителства водят засилена кампания за натиск над Киев.

Поради тази причина заемът беше спрян от Орбан и словашкия му колега Роберт Фицо и блокът не можа да предложи нещо повече от уверения на Украйна.

Виктор Орбан запази своята опозиция и дори се твърди, че е спечелил симпатията на Джорджа Мелони, която е заявила пред евролидерите, че разбира неговата позиция, твърди Politico: Подкрепила ли е Мелони позицията на Орбан за Украйна на срещата на ЕС?

Докато разочарованието в залата достигало връхната си точка, много лидери остро разкритикували унгарския премиер, по думи на шведския премиер Улф Кристершон. „Никога не съм чувал толкова остра критика към когото и да било“, каза той пред репортери по време на почивката в преговорите.

Мерц се съгласи, че лидерите са „дълбоко разстроени“ от Орбан. „Твърдо съм убеден, че това ще остави траен отпечатък“, каза той.

Само че натискът от страна на колегите му не успя да разколебае унгарския премиер и въпросите за заема от ЕС за Украйна ще бъдат отложени за друга среща на върха следващия месец – дотогава Унгария може да има нов лидер.

По въпросите за Иран и Украйна ЕС не постигна никакъв напредък. Не се оправдаха по-ранните прогнози на дипломатите, че лидерите може да продължат обсъжданията през нощта, или дори да се съберат отново за втори ден дискусии заради спешността на ситуацията. Всичко приключи още преди полунощ, предава Politico в материала си.