Навални обявява гладна стачка, докато не получи поисканата лекарска помощ
Навални е заплашен от карцер заради дребни нарушения в затвора
Алексей Навални обяви, че може да бъде затворен в карцера на затвора, тъй като има множество леки нарушения. Той е получил шест забеле...
Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен. Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку. https://t.co/6dLDBB5vZG— Alexey Navalny (@navalny) March 31, 2021
Редактор:
Евелина Гечева
Етикети: Лекар гладна стачка Затвор Алексей Навални