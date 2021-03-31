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Навални обявява гладна стачка, докато не получи поисканата лекарска помощ

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Навални обявява гладна стачка, докато не получи поисканата лекарска помощ
Снимка: FB Алексей Навални
Всеки осъден има право да покани специалист за преглед и консултация. Дори и с мен, въпреки че съм невинен. Затова настоявам да ми бъде разрешен лекар и докато това не се случи, аз обявявам гладна стачка.

Това написа в Twitter Алексей Навални. Руският опозиционер излежава присъда от 2,5 г. Още миналата седмица той и неговите близки обявиха, че има нужда от лекарски преглед и изследвания.

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