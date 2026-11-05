Експерт: Хибридната война вече е и във въздуха, но небето остава безопасно за пътниците

Над 25 самолета са били приземени извънредно в Европа заради бомбени заплахи. В България днес Военновъздушните сили бяха активирани в отговор на заплахи срещу три пътнически самолета. При извършените проверки взривни устройства не бяха открити. Темата коментира в студиото на "Още от деня" по БНТ Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

"Небето е безопасно. Както винаги, въздушният транспорт е най-безопасният. Летищата и авиокомпаниите си имат процедури за тези неща. Хибридната война дойде и при нас. Започна се с дроновете, после се мина през корабите. В момента това, което става в Европа, вече е и във въздуха. Очаквахме това нещо", посочи той.

Още: Самолетна перка уби полицай в Сомалия (ВИДЕО)

По думите на Иванджиков подобни заплахи могат да доведат до сериозни смущения в графика на полетите, дори когато не представляват реална опасност. Самолетите, срещу които има сигнал за бомба, получават приоритет при кацане, а останалите могат да бъдат забавени:

"Не че има опасност, но един човек, когато е тръгнал на път, не му е приятно да кацне на друго летище или да закъснее, защото друг самолет трябва да кацне пред него. Когато има такава бомбена заплаха, този самолет винаги каца с приоритет. Съответно, както и днес се случи, някои самолети трябва да закъснеят с няколко минути. Самолетите, срещу които има такава заплаха, кацат първи, за да бъдат проверени и да се уверим, че всичко е наред", обясни той.

Иванджиков разкри, че през последните дни е имало и кибератаки срещу сървъра на консултантската му компания, която работи с авиационния сектор на шест континента. По думите му атаките идват от IP адрес, от който са били атакувани и други обекти във Франция.

Още: Заради сигнал за бомба: Затвориха летище край Варшава, самолет от Лондон кацна извънредно

"Виждайки как атакуват моя личен сървър, защото все пак ръководя една голяма консултантска компания в авиацията, която работи на шест континента, през последните дни сървърът непрестанно е бил атакуван. Работим с големи компании, които са лизингови компании, авиокомпании, където има доста информация за самолети и за други неща. Днес моите IT специалисти, които се занимават с киберсигурността, ми казаха, че атаките идват от същия IP адрес, от който са атакувани например кръвните банки и супермаркетите във Франция", обясни още експертът.

Той уточни, че засега наблюдението на сървъра се осъществява от неговите специалисти, а информацията за произхода на атаките ще бъде предоставена на компетентните служби. Не посочи конкретното местоположение на IP адреса, като уточни единствено, че е близо до Европа. Според него сигналите за бомби не могат да бъдат пренебрегвани, независимо колко често се повтарят и дали при предишните проверки са откривани опасни устройства.

Още: Бомбените заплахи вече засягат и авиокомпании: Самолет от Израел кацна на летище София

По думите му при всяка заплаха се активира кризисният щаб, авиокомпанията уведомява командира на самолета, а решението за евентуално отклоняване и кацане се взема според конкретната ситуация:

"Преценява се колко е далеч самолетът от летището, за да може да се види дали да се върне, или да стигне до крайната дестинация. Дали да се вдигне военен самолет, който да го ескортира, или не. Всичко това е решение на кризисния щаб. Зависи от това на каква височина е самолетът, къде се намира, накъде пътува и откъде е тръгнал. Много е специфично", обясни Иванджиков.

Още: САЩ глобиха авиокомпания с 320 000 долара за полети над Ирак

Той обясни, че пътниците невинаги биват уведомявани веднага за получената заплаха. В някои случаи им се съобщава, че самолетът се отклонява по техническа или друга причина, за да не се създава излишно напрежение на борда. След кацането започват подробни проверки на самолета, багажа и пътниците. Използват се специализирана техника и кучета, като проверката може да продължи няколко часа в зависимост от големината на самолета. Според него поредицата от заплахи идва в особено труден момент за индустрията, която вече е под натиска на високите цени на горивата и финансовите затруднения на авиокомпаниите.