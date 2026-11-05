Рафаел Камара призна дали се отказва от битката във Формула 2 с Никола Цолов

Големият съперник на Никола Цолов във Формула 2 - Рафаел Камара, коментира бъдещето си. До края на сезона остават две състезания, а разликата помежду им е само седем точки. Надпреварата обаче може да придобие неочакван развой. Преди месец бе обявено, че Камара ще кара за Хаас във Формула 1 през сезон 2027. Той заменя опитния Естебан Окон в състава на американския тим.

Камара отговори на въпрос дали ще довърши сезона във Формула 2

Непредвидени обстоятелства обаче принудиха Хаас да извади Окон от състава си в средата на уикенда за Гран При на Мексико. Тогава шанс за изява получи резервният пилот Рио Хиракава. Преди дни обаче стана ясно, че тимът ще разчита на Камара за следващото състезание - Гран При на Бразилия, на 8 ноември. Все още не е ясно дали бразилецът ще участва във всички оставащи надпревари, но има реална възможност това да се случи. Това би се отразило пряко на развоя на битката във Формула 2.

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В навечерието на старта на уикенда на "Интерлагос" Камара даде специално интервю, в което призна, че самият той не знае дали ще довърши сезона в подготвителната серия: "Мисля, че това е нещо, което предстои и все още е в бъдещето. Има много неща, които се случват този уикенд, така че просто се опитвам да се концентрирам върху работата си през този уикенд." След това той сподели емоциите си от предстоящия му състезателен дебют: "Бях много изненадан. Просто съм изключително щастлив от възможността и много благодарен на отбора, че ми гласува доверие за този уикенд. Опитвам се да се насладя на домашното си състезание и да се забавлявам на пистата."

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