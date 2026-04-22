Не успяха да спасят портиера, прикрил с тялото си дете при терористичната атака в Киев (ВИДЕО)

Броят на жертвите от терористичната атака в киевския квартал Голосеевски на 18 април стана 7 души, след като медиците въпреки усилията си не успяха да спасят портиер на име Олександър Григориевич. Мъжът, спасил с тялото си 12-годишно момче при атаката, е починал в болницата от раните си.

Записи от охранителните камери и от камерите на полицаите показват как при атаката стрелецът се връща в сградата, където раненото дете е лежало до тялото на мъртвия си баща. Григориевич се е втурнал да помогне на детето и сам е поел следващите куршуми. Той е получил тежки рани в стомаха и черния дроб.

Живеещите в околните сгради разказват пред Kyiv24, че Григориевич е бил винаги отзивчив, засадил е дървета в двора на кооперацията, а на Коледа е украсявал елхите с бонбони. Той е бил дърворезбар и е имал планове да издяла дълга маса покрай цялата кооперация след войната, за да отпразнува победата със съседите си. Мъжът е оставил котка, за която жителите на кооперацията обещават сега да се грижат.

😢 During the terrorist attack in Kyiv, a local janitor shielded a child with his body and was killed



When the attacker opened fire, a janitor named Oleksandr Hryhorovych ran up to the boy and covered him with his body, taking the bullets himself.



Doctors fought for his life… pic.twitter.com/7cOJEhl40Z — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2026

