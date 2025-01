Недостигът на енергия спира почти цялото производство в Приднестровието, сега основната фабрика произвежда печки на дърва и въглища, предаде NEXTA. Това е съобщил Сергей Оболоник, министър на икономическото развитие. Според него кризата е изключително тежка и всички промишлени мощности в региона спират работа. Продължават да функционират само предприятията за производство на храни и основни доставки. Сега правителството се опитва да стабилизира ситуацията, като продава стоки от складови наличности.

Властите са загрижени, че енергийната система ще бъде силно натоварена от нагревателните уреди, с които се топлят жителите на района през зимата. Оболоник призова за търпение, но предупреди, че продължителното спиране може да означава, че някои фабрики може никога да не отворят отново.

В Приднестровието спря централното отопление и доставките на топла вода за домакинствата в сряда. Това стана, след като Русия спря доставките на газ за Централна и Източна Европа през Украйна, тъй като Киев отказа да продължи споразумението за транзит и каза за това още през 2023 година, а "Газпром" не направи заявки за други трасета. Кремъл изрично посочи преди спирането на транзита през Украйна, че ще спре доставките и за Молдова, а те идваха в проруското Приднестровие.

