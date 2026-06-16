Никога повече на власт: Управляващите в Унгария нанесоха най-сериозния удар по Орбан досега

Унгарският парламент одобри конституционни промени, които въвеждат ограничение от максимум осем години за заемане на поста министър-председател, предадоха международните агенции. Предложението, внесено от управляващата партия ТИСА, беше подкрепено със 135 гласа, срещу 50 "против" и 6 "въздържал се".

Мярката беше сред основните предизборни ангажименти на проевропейския консерватор Петер Мадяр, чиято формация победи на изборите дългогодишния премиер Виктор Орбан.

На практика новите текстове затварят пътя към евентуално завръщане на Орбан начело на правителството. Той е управлявал страната общо 20 години - между 1998 и 2002 г., както и от 2010 г. до пролетта на тази година. Още: "Унгария отново ще се държи като европейска държава"

Според приетите промени никой няма да може да бъде избиран за министър-председател, ако вече е заемал длъжността в продължение на осем години, независимо дали става дума за последователни или разделени във времето мандати. Ограничението ще се прилага за всички премиерски мандати, започнали след 2 май 1990 г.

Конституционната поправка предвижда още, че мандатът на действащ министър-председател се прекратява автоматично, ако общото време, през което е бил на поста, достигне осем години.

Партията на Орбан - ФИДЕС - се обяви против измененията, като аргументира позицията си с опасения, че те ограничават правото на избирателите свободно да определят своите политически представители. Още: "Без право на избор": Орбан отново оглави ФИДЕС като единствен кандидат

Самият Орбан, който миналата седмица беше преизбран за лидер на ФИДЕС, заяви в публикация във Facebook, че ще се върне в политиката, ако обществото отново поиска това от него. Подобен сценарий би бил възможен при бъдещо конституционно мнозинство на ФИДЕС, което да позволи нова промяна в основния закон на страната, отбелязва Франс прес, цитирана от БНР.

За да влязат в сила, промените трябва да бъдат подписани от президента на Унгария Тамаш Шуйок, избран по време на управлението на Виктор Орбан. Мадяр вече призова държавния глава да се оттегли от поста, но това не се случи. Ако Шуйок наложи вето върху поправките, парламентът ще трябва отново да ги подложи на гласуване.