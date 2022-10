Нито един мобилизиран в Алтай и противоречиви обяснения защо

Полетаев поясни, че за ситуацията му е докладвано от военния комисар на републиката Олег Денисенко.

"По думите му в момента в региона в рамките на частичната мобилизация не е призован нито един човек. При това сътрудниците от военните окръзи изпращат повиквателни и актуализират данните на гражданите", отбеляза Полетаев в своя Telegram-канал.

На следващия ден Полетаев се среща с военния комисар на републиката Олег Денисенко, по време, на която е разгледана работата на военните комисариати за избягване на изпращане на погрешни повиквателни.

Обявено е, че 50 души по своя инициатива са отишли във военните пунктове, за да бъдат мобилизирани.

Полетаев отбеляза и работата на "горещите линии", където гражданите по всяко време могат да съобщят за нарушения на правата им по време на мобилизацията. Освен това работа са започнали и две служби, с помощта на които гражданите могат да обжалват погрешно решение за мобилизация или да се запишат като доброволци.

По-рано Telegram каналът Nexta публикува пост, в който се твърди, че в република Алтай няма нито един мобилизиран мъж, тъй като нито един от получилите повиквателни не се е явил.

