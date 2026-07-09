Пак мракобесни времена, портрет на Радев във всяка стая, дресировка в послушание: Мрежата избухна срещу оценките по дисциплина

Трябва да се работи в посока въвеждане на оценка за дисциплина, заяви преди дни министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев. "Мисля, че трябва да вървим в подобна посока. Влизайки в една система като образованието, детето трябва да бъде приучено, че е част от социума. Редът и дисциплината в училище трябва да са на по-голямо ниво", коментира той.

Новината за въвеждане на оценка по дисциплина разбуни духовете сред образователните експерти и родителите. В социалните мрежи коментарите са предимно критични.

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"Целта е да те направи послушен и покорен"

"Основен принцип на добрата педагогика е да не се наказват ученици с оценки. Баба Нина не го е правила никога, при това в едни много по-малко свободни времена. Дисциплината е следствие от правилата в системата (затова може да е кошмар в 1 до 4-ти клас), от качеството на преподаване и от пропуските на учениците от предишни години. Няма как да се оправи с репресия", заяви математикът и преподавател в НБУ Лъчезар Томов.

Всички са много чувствителни на тема дисциплината в училище. И новият министър проф. Вълчев откликва с "оценки за дисциплина". Казва - "Трябва да вървим в тази посока!" Ама ... тя тази посока е ОБРАТНА на посоката на времето. Ние вече сме били там. Защото аз съм от онези поколения, които ИМАХА преди много години такава оценка на поведението и знам, за какво служи. Впрочем министър Вълчев е по-възрастен от мен и също прекрасно знае. Целта е да те направи послушен и покорен. Защо се връщаме ОБРАТНО в тези мракобесни времена?", пита педагогът Диана Илиева.

"Като се замисля, че НИЩО друго не се прави, за да има добър учебен процес, което включва и въпросната дисциплина (макар че съм виждала чудесен учебен процес и когато цари лек творчески хаос). Защо си мислят, че ето, въвеждаме оценка за дисциплина и всичко ще е цветя и рози, децата ... всъщност децата какво? Отново ще ги плашим с двойка? Т.е ще има дисциплина поради страх от наказание, а не защото учениците ходят с удоволствие на училище и им е приятно да бъдат с другите деца, с учителите си, да научават нови неща и да се чувстват по-уверени, по-зрели ... Не. Ние искаме да се чувстват по-уплашени, по-притиснати... ТОВА ли искаме наистина?", пише още Илиева.

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"Чакаме военно обучение и портрет на Радев във всяка класна стая"

Според нея от МОН нямат капацитет да направят така, че в училище да се развиват социално-емоционални умения. "С изучаване на учебен предмет, пък бил той "Религия", "Добродетели", "Етика" или каквото и да било, такива умения НЕ се развиват", категорична е тя.

""Религия и добродетели" от догодина, оценка по дисциплина, чакам и военно обучение - и портрет на Румен Радев във всяка класна стая над дъската. Също и забрана да се кандидатства във ВУЗ с ниска оценка по дисциплина. Прогресът строи социализЪма. Но както и тогава, когато едни хора си направиха свой личен социализъм, така и сега шепа хора си устройват личен Прогрес", написа журналистът Емилия Милчева.

"Третират децата като зверчета за дресировка"

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На същото мнение е и д-р Женя Лазарова - психолог и невроучен с докторат по невронауки от Оксфорд. "Вече нямам мотивация да коментирам за пореден път тези тоталитарни предложения, напълно лишени от разбиране за детските потребности или изобщо човешкото развитие. Мечтая си за момента, в който ще имаме хуманен министър на образованието, който няма да мрази децата и няма да ги третира като зверчета за дресировка, а като потенциала на нацията", сподели тя.

"Няма нищо по-страшно от това евтин популист да стои начело на МОН. Оценка за дисциплина? Това за кого е предназначено? За бабите на учениците, които да се впечатлят?", попита от своя страна гл. ас. Александър Стоянов от Института за исторически изследвания на БАН и преподавател по история в НГДЕК.

В момента електронният дневник позволява въвеждането на активни забележки за дисциплина. Натрупването им се отразява надлежно, а действащите Правилници за дейност на училището (ПДУ) обикновено постановяват, че за натрупване на 5 такива забележки се налага санкция "Забележка от директор", а за натрупване на следващи - преместване в друга паралелка, предупреждение за изключване и изключване. Прилагането на тези санкции и спазването на ПДУ е достатъчно адекватен начин за използване на дисциплината като инструмент за регулиране дейността на учениците. Обвързването на дисциплината с "оценка" навява мисли за корупция, бележкарство и постоянно ходатайстване, които само ще затормозят учебния процес", пише Стоянов.

Той има и няколко "няколко неудобни въпроса" към министър Вълчев.

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"Кои ще са критериите за оценяване на дисциплината? Кой ще нанася тази оценка за дисциплина - А) само класният ръководител или Б) отделните учители. Ако 2А то: Как класният ръководител ще получава адекватна обратна връзка от 10-15 колеги едновременно и как точно ще изчислява средноаритметична оценка за дисциплина? Ако 2Б то: По какъв начин отделните учители ще комбинират оценките си за дисциплина? Кои оценки ще са по-важни и с по-голяма тежест за крайната оценка по дисциплина? Какво се случва, ако един ученик има 6 по дисциплина по едни предмети, 5 по други, 4 по трети, 3 по четвърти и 2 по пети? Какво ще е значението на оценката за дисциплина за ученика? Ще ограничава ли правото му на стипендия (наказанията вече изпълняват тази функция - б.а.)? Ще ограничава ли правото му на участие в училищния живот и представянето на училището? (наказанията вече решават и този въпрос - б.а.) Оценката за дисциплина ще фигурира ли в дипломите за завършено Основно, Средно и Профилирано обучение? Каква ще е нейната тежест спрямо редовните оценки по предмети?", попита преподавателят. Той обаче е скептичен, че от МОН са мислили върху тези въпроси и биха могли да им дадат отговор.

"По света учат изкуствен интелект, у нас - религия и дисциплина"

"В България обмислят дали да върнат оценката по дисциплина в училищата. По света се питат как ще се отрази изкуственият интелект на всички дисциплини, свързани с писане в училищата и университетите. Прогресивно се връщаме в миналото", коментира писателят Иван Димитров.

Донка Дойчева-Попова, политолог, журналист и предприемач, също счита, че приоритетите на българското образование са тотално объркани на фона на нещата, които правят в останалите развити страни.

"Две новини, едната е излишна. От учебната 2027/28 в Австрия въвеждат новите предмети: Медии и демокрация и Информатика и изкуствен интелект. В същото време в България въвеждат: Оценка за поведение и Религия", беше лаконична тя.