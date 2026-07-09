Какви са съвременните възможности за лечение на очни заболявания в чужбина? Доц. Несрин Гюнайдън гостува отново в София на 18-ти юли

Замъглено зрение, прогресиращо късогледство, катаракта, глаукома, кератоконус или синдром на сухото око - това са само част от очните заболявания, които могат значително да повлияят върху качеството на живот. При много пациенти възникват въпроси дали съществуват по-съвременни методи на лечение, кога е най-подходящият момент за операция, какви са възможностите за възстановяване и дали има алтернативи на вече предложеното лечение.

Именно на тези въпроси ще отговори доц. д-р Несрин Туташ Гюнайдън - специалист по очни болести от болница „Мемориал Гьозтепе“ в Истанбул. Срещите ще се проведат на 18-ти юли 2026 г. (събота) в София и се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“.

Това е второто гостуване на доц. Гюнайдън в България и предоставя възможност на хора с различни очни заболявания да получат подробна информация за съвременните диагностични и лечебни подходи, които се прилагат в Турция.

Какво най-често интересува пациентите?

При очните заболявания правилният избор на лечение зависи от множество фактори - етап на заболяването, възраст, състояние на роговицата, ретината или зрителния нерв, както и наличието на придружаващи заболявания.

Много хора се питат:

Възможно ли е заболяването да бъде овладяно без операция?

Кога хирургичното лечение е най-подходящият избор?

Кои са най-новите технологии при очната хирургия?

Какво възстановяване може да се очаква?

Какви са възможностите, когато предишно лечение не е дало желания резултат?

По време на срещите пациентите ще могат да получат експертно мнение и насоки относно възможностите за лечение в чужбина според конкретното им състояние.

За кои заболявания са подходящи срещите?

Доц. д-р Несрин Туташ Гюнайдън има над 15 години професионален опит в диагностиката и лечението на различни очни заболявания. Практиката ѝ включва както консервативно лечение, така и съвременни хирургични методи.

Срещите са подходящи за пациенти с:

кератоконус;

катаракта (перде на окото);

глаукома;

страбизъм (кривогледство) при деца и възрастни;

амблиопия (мързеливо око);

синдром на сухото око;

заболявания на очната повърхност;

кератит и други възпалителни заболявания;

късогледство;

далекогледство;

астигматизъм.

По време на срещата специалистът ще разясни какви диагностични изследвания са необходими, кои методи на лечение се прилагат при различните диагнози и как ранното откриване на проблема може да повлияе върху крайния резултат.

За кого са предназначени срещите?

Информационните срещи са насочени към пациенти, които вече имат поставена диагноза или продължават да търсят най-подходящото решение за своето състояние. Те са подходящи и за хора, които обмислят лечение в чужбина и желаят предварително да получат повече информация относно възможностите, организацията на лечението, периода на възстановяване и необходимите стъпки.

Екипът на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ ще предостави информация за организацията на лечението в чужбина, както и за съдействието, което пациентите получават преди пътуването, по време на престоя си и след проведеното лечение.

Целта на срещите е хората да разполагат с достатъчно информация, за да могат спокойно и информирано да преценят кой лечебен подход е най-подходящ за тях.

Кога и къде?

Дата: 18 юли 2026 г. (събота)

Място: София

Записване: 0878 500 730

Повече информация: https://www.medikara.bg/freeconsults/gunaidan-18-07-26

Участието е безплатно, но е необходимо предварително записване поради ограничения брой места.