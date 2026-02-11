Няма край: Момче стреля в техникум в Русия, има убит (+18 ВИДЕО, СНИМКИ)

Поредно шесто нападение от началото на годината в образователна институция в Русия се случи в град Анапа. На 11 февруари 2026 г. студент откри огън в технически техникум в града, където няколко месеца по-рано са се провеждали антитерористични учения. Нападението е станало във фоайето на колежа, съобщи полицията на Кубан. Един човек е бил убит. Колежът е провеждал антитерористични учения само пет месеца по-рано.

След седмица тормоз в руско кадетско училище с "патриотично възпитание": Момче предпочете смъртта

Убит и ранени

Губернаторът Вениамин Кондратиев по-късно уточни че един човек е бил убит - охранител, „който е поел първия удар“. Други двама са получили средни наранявания. По информация на местния Telegram канал „ChP Анапа“, нападателят е носил пушка и жилетка с боеприпаси. Mash съобщава, че въпросното оръжие е двуцевна пушка ТОЗ-34 12-ти калибър. Според канала стрелецът е успял да произведе 13 изстрела от нея. Baza съобщава, че стрелецът е ученик и е откраднал пушката от роднина.

Още: Тенденция в руските училища: Младеж стреля срещу учител (18+ ВИДЕО)

Телеграм-каналите "ЧП Анапа“", Baza, Shot и Mash публикуваха снимка на стрелеца, на която се вижда, че носи черна ръкавица и колан с боеприпаси, висящ от гърдите му. Снимката е направена на входа на техникума. „ЧП Анапа“ публикува и видео, на което се вижда как младият мъж вдига ръце.

Учител и ученик се биха в руско училище (18+ ВИДЕО)

Иля на 17 години

„Внимание, Новини“ съобщи, че нападателят се казва Иля О., на 17 години. Съученици разказали пред Shot , че момчето е получавало тройки в училище и е имало проблеми със съучениците си, както и че е било разстроено от развода на родителите си. Друг ученик от техникума свидетелства в аудиозапис, публикуван от канала „ЧП Анапа“, че стрелбата е била мотивирана от отказа на ученика да върне дипломата си, за която е дал подкуп. Според този ученик стрелецът е носил оръжието „ясно под дрехите си“.

Подготовката

Още: И децата в Русия агресират: Четвърто нападение в руско училище от началото на зимата (ВИДЕА)

Три дни преди нападението стрелецът започва да публикува истории в Telegram с участието на известни стрелци, включително Владислав Росляков, извършил стрелбата в Керченския политехнически колеж.

Антитерористични учения

През август 2025 г. в индустриалния техникум в Анапа бяха проведени антитерористични учения, а училището публикува видеоклипове от тях на страницата си във ВКонтакте. „Безопасността е на първо място!“, се казва в публикация за учението. „Учението в техникума беше успешно, демонстрирайки високото ниво на готовност на екипа за реагиране при извънредни ситуации.“

Сигнал за готвена атака и масова стрелба срещу руско училище (СНИМКИ)

В публикацията са описани и мерките за сигурност на колежа: 24/7 видеонаблюдение, охрана от „квалифициран персонал“, редовни тренировки за действие при извънредни ситуации и превантивни мерки.

Още: Строга и награждавана - учителката-мишена на нападателя в руското училище в Одинцово (СНИМКА И ВИДЕО)

Поредно нападение

Случилото се е поредният инцидент с насилие от началото на годината в образователна институция в Русия. Последното нападение се случи на 7 февруари, когато 15-годишен тийнейджър нападна ученици с нож в общежитие на Башкирския държавен медицински университет в Уфа. Четири други нападения се случиха в училища.

Елитно училище и място, свързано с Путин: Подробности за клането в Русия (ВИДЕО)