Съветът на Европа свали имунитета на бившия си генерален секретар

Съветът на Европа обяви днес, че сваля имунитета на бившия си генерален секретар, норвежеца Турбьорн Ягланд. Срещу него се води разследване в Норвегия за миналите му връзки с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Ягланд, който беше генерален секретар на Съвета от 2009 до 2019 г., се ползваше с дипломатически имунитет дори след края на мандата си поради действията, които е извършвал при изпълнение на служебната си длъжност.

Турбьорн Ягланд беше също министър-председател на Норвегия от 1996 до 1997 г. и е обект на разследване от норвежката полиция по подозрения за "сериозни корупционни практики", припомня Фрасс прес.

Когато установява връзки с Епстийн през 2010 г. той е бил също така и председател на Нобеловия комитет, който присъжда Нобеловите награди за мир, и генерален секретар на Съвета на Европа.

Свалянето на имунитета му ще позволи на "норвежките правосъдни власти да си свършат работата, а ако Ягланд бъде преследван съдебно, ще му бъде дадена възможността да се защити", посочи настоящият генерален секретар на Съвета на Европа швейцарецът Ален Берсе.

Ягланд ще съдейства по делото, съобщи неговият адвокат Андерш Бросвеет, като уточни, че "Ягланд взема случая много насериозно", но същевременно настоява, че не е извършил "наказуеми деяния".

Според норвежкия вестник "Верденс Ганг", който се позовава на документите, публикувани от американското Министерство на правосъдието, Ягланд е помолил Джефри Епстийн за гаранция за покупката на апартамент, без обаче да става ясно дали тази негова молба е изпълнена. Ягланд посочва пред вестника, че заемите, които е теглил за закупуването на имотите си, са били получени от норвежката банка Де Ен Бе.

Според документите, разпространени от американското министерство на правосъдието, той се е срещал с Епстийн в Ню Йорк през 2018 г., както и в Париж през 2015 и 2018 г. Неговото семейство е планирало пътуване до острова на сексуалния престъпник през 2014 г., но в крайна сметка то е било отменено.

В миналото Ягланд посочваше, че връзките му с Епстийн са представлявали "част от нормалната дипломатическа работа". В началото на този месец той заяви пред вестника "Афтенпостен", че "е сбъркал при преценката си", когато е поддържал взаимоотношения с Епстийн.

