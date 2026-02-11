В ЕС расте броят на украинските бежанци. Кои държави са приели най-много (КАРТА)

Броят на украинските бежанци в Европейския съюз отново се е увеличил. През последния месец приблизително 24 600 души са получили временна закрила, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на данни на Евростат. Според данните, към 31 декември 2025 г. броят на гражданите, напуснали Украйна след избухването на пълномащабна война и получили статут на временна закрила в ЕС, е общо 4,35 милиона. В сравнение с края на ноември 2025 г. тази цифра се е увеличила с 24 675 души, или 0,6%.

ЕС с план за украинските бежанци: Връщане у дома или легализация?

Страните приели най-много украинци

Страните от ЕС, които са приели най-голям брой украинци, са:

Германия - 1 250 620 души (28,7% от общия брой в ЕС),

Полша - 969 240 души (22,3%),

Чехия - 393 055 души (9,0%). Въпреки това, спрямо населението им, най-голям брой украинци с временна закрила е в Чехия, Полша, Словакия и Кипър.

От 26-те страни от ЕС броят на украинските бежанци се е увеличил в 22 страни. Най-голямо увеличение е регистрирано в Германия (9 620), Испания (2 235) и Румъния (2 160).

В същото време броят на украинците с временна закрила е намалял в четири страни, като най-голям брой отписани украинци е във Франция (1 250) и Естония (470).

Сред украинците с временна закрила в Европа 43,6% са възрастни жени, 30,5% са деца и 25,9% са възрастни мъже.

Закрила

Припомняме, че през юни 2025 г. Европейският съвет и ЕС официално се споразумяха да удължат временната закрила на украинските бежанци до 4 март 2027 г. Това решение гарантира на украинците правото да пребивават, работят, учат и да получават здравни грижи в ЕС поради продължаващата война.

Беше обявено също, че в Полша са влезли в сила нови правила за отпускане на социални помощи „800+“ и „300+“. Сега задължително условие за получаване на помощ е участието на детето в полската образователна система.

