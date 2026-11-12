Вдигат прага за регистрация по ДДС на три стъпки, нови правила и за имотните сделки

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), с които прагът за задължителна регистрация ще бъде увеличен поетапно до 75 000 евро през 2029 г. Законопроектът на Министерския съвет беше подкрепен единствено от управляващото мнозинство в лицето на „Прогресивна България“, а предложенията на опозицията за по-висок праг бяха отхвърлени.

Според приетите текстове прагът ще нарасне от сегашните 51 130 евро на 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

Първоначалният план на правителството беше прагът да достигне 75 000 евро още от 1 януари 2027 г. Кабинетът обаче се отказа от рязкото увеличение, след като обяви, че Европейската комисия и Международният валутен фонд са изразили резерви към подобна промяна. Още: Задължително електронно фактуриране и нов праг за регистрация по ДДС: Ето какво да очакват фирмите

„Демократична България“ и „Възраждане“ предложиха прагът да бъде фиксиран на 85 000 евро, но предложенията им не получиха подкрепа. От „Възраждане“ настояха и за намаляване на ДДС върху горивата до 9%, както и за освобождаване от данъка на основни хранителни продукти от малката потребителска кошница.

Задължително електронно фактуриране от 2028 г.

Сред останалите промени е въвеждането на задължително електронно фактуриране за местните доставки и авансовите плащания между фирми, организации и държавни органи. Новите правила ще започнат да се прилагат от 2028 г. Оттогава компаниите, които не използват структурирани електронни фактури, няма да могат да ползват данъчен кредит.

Нови правила за продажбата на имоти

Промените предвиждат и задължителна регистрация по ДДС преди първата продажба на нова сграда или част от нея, както и при прехвърляне на право на строеж. Регистрацията трябва да бъде направена седем дни преди сделката, независимо от реализирания оборот. Още: 5000 евро по-малко данъци при дете, по-висок праг за регистрация по ДДС, акциз за мощни коли: Нови данъчни закони

Мярката цели да ограничи практики за избягване на 20-процентния данък чрез създаване на проектни дружества, които продават жилища, преди да достигнат прага за задължителна регистрация.

Текстовете могат да засегнат и физически лица, когато те действат като търговци и системно купуват и продават имоти с цел печалба. Именно тази част от законопроекта предизвика спор в пленарната зала.

От ГЕРБ предупредиха, че новите правила могат да създадат допълнителна данъчна тежест за хората, които инвестират в недвижими имоти. Теменужка Петкова посочи, че подобна дейност и сега може да доведе до облагане на реализираните доходи и че промените въвеждат още едно задължение. Още: "Радев отказа да даде малко въздух на малкия бизнес": ПП за решението прагът за регистрация по ДДС да не се вдига

От „Прогресивна България“ увериха, че еднократните и двукратните продажби на имоти в рамките на година няма автоматично да водят до задължителна регистрация по ДДС. Милен Трифонов обясни, че според установената практика на НАП и съдилищата по-малко от три сделки годишно не се приемат за регулярна икономическа дейност. Той отхвърли необходимостта това да бъде изрично записано в закона, като посочи, че съществува съдебна практика по подобни казуси.