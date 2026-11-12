Истинската причина, поради която Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за 2027 година

Бъдещето на Лиам Лоусън в Рейсинг Булс най-накрая е уредено - новозеландецът ще остане в отбора от Фаенца за сезон 2027 във Формула 1. Въпреки че зад това решение стоят няколко фактора, една ключова причина в крайна сметка се оказа решаваща. С нарастващия натиск от страна на българската звезда Никола Цолов, Лоусън трябваше да докаже, че заслужава да запази мястото си, а представянето му през целия сезон до момента даде на Ред Бул и Рейсинг Булс всички основания да заложат на него.

Защо в Рейсинг Булс задържаха Лиам Лоусън за сезон 2027

24-годишният пилот е натрупал впечатляващите 89 точки през този сезон, като е изиграл значителна роля за това Рейсинг Булс да се утвърди на пето място в шампионата при конструкторите. В момента отборът има преднина от 45 точки пред Алпин, което го поставя в силна позиция да постигне исторически резултат. Всъщност Рейсинг Булс никога не са завършвали по-високо от пето място в своята 20-годишна история. Затова приносът на Лоусън за това, че отборът е на път да постигне този важен успех, е бил изключително важен при вземането на решение.

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Последните му изяви допълнително подкрепиха решението за това. Въпреки допълнителния натиск от страна на Цолов, който чака своя шанс, Лоусън продължава да се представя на ниво, когато това е най-важно. През последната серия от три състезания новозеландецът си осигури девето място в Остин, след което записа две поредни седми места - в Мексико и Бразилия. Именно тази стабилност е точно това, което ръководството би искало от пилот, на когото е поверена една от колите на отбора.

Още по-важно е, че Лоусън изглежда е постигнал значителен напредък в няколко аспекта на своето каране. Уменията му в състезанията са се подобрили, скъпоструващите грешки са станали по-редки, а той демонстрира все по-голяма способност да извлича максимума от болида си през целия състезателен уикенд. Тези подобрения са допринесли за превръщането му в по-надежден и стабилен състезател, което явно е укрепило позицията му в отбора.

Има и един важен аспект, който излиза извън рамките на индивидуалните резултати. Лоусън е изградил силни работни отношения със своя съотборник Арвид Линдблад, като двамата осигуряват солидна основа, върху която Рейсинг Булс да гради. В крайна сметка отборът вярва, че последователността и стабилността са правилните съставки за излизането към 2027 година. С потенциално постигане на най-доброто си класиране в шампионата на конструкторите, нарушаването на ефективната двойка пилоти би носило ненужни рискове.

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