Нощ на дронове: Украйна преживя и епилога на най-мощната руска атака досега (ВИДЕО)

81 дрона и още 10 ракети изстреля Руската федерация по цели в Украйна тази нощ. Всъщност 10 от дроновете още са във въздуха към 9:00 часа сутринта, съгласно официалната справка на украинските ВВС.

Атаката е факт след най-голямото руско въздушно нападение във войната в Украйна от пълномащабното ѝ начало: Най-голямата руска атака с ракети и дронове срещу Украйна: Числата (ВИДЕО)

Обстрелът обхваща Киевска, Хмелницка, Ровенска, Виническа, Черкаска, Херсонска, Николаевска, Запорожска, Харковска, Днепропетровска, Полтавска, Житомирска, Сумска област. Вече има потвърдено убити хора: Русия атакува Украйна с ракети и дронове втора поредна нощ (СНИМКИ)

Two people are confirmed dead from the Russian attack in Kryvyi Rih, five others are injured, and two more may be trapped under the rubble. https://t.co/L5JiIsMgTu pic.twitter.com/k7eVPR9iZo

Russians hit the Aurora hotel in Kryvyi Rih. Two people died, several others were injured



The occupiers carried out a new massive combined strike on Ukraine at night. About 15 enemy drones and several missiles flying towards Kyiv were shot down by the AFU. In Zaporizhzhia three… pic.twitter.com/IDhQIIdxtp