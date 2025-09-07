Нов опустошителен пожар в Северна Македония: Десетки пострадали (ВИДЕО)

Голям пожар се е разгорял във фабриката за захарни продукти и вафли "Makproges" във Виница, Република Северна Македония, предаде македонската медия "Плюс инфо". Пострадали са пожарникари и служители на фабриката. Пожарът бушува от вчера във фабриката на Макпрогрес във Виница, като броят на пострадалите нарасна общо до 18 души, според последната официална информация. Поради тежестта на нараняванията 16 души са хоспитализирани, а шест от тях са спешно преместени в Клиниката по токсикология в Скопие, предаде skopje1.

Според последния доклад за състоянието на ранените, повечето от хоспитализираните се борят с последствията от вдишването на гъстия дим и токсичните газове, отделени от пожара.

Телевизија Кочани објави видео снимка од пожар во кругот на фабриката Макпрогрес, една од најпознатите компании во кондиторската индустрија во Македонија, позната по брендот „Винчини".



Во моментов не се познати причините за избувнувањето на пожарот.

Последиците от пожара

Сладкарската фабрика „Макпрогрес Винчини“ от Виница, която беше засегната от катастрофален пожар снощи, ще възстанови изгорелите производствени линии и ще върне на работа всички 500 служители, потвърди ръководството на компанията, допълва македонската медия "Булевар".

„Бедствието беше огромно и причини големи щети, но от днес започваме дейности за спешно възстановяване на производството. Част от служителите ще бъдат ангажирани в останалите заводи“, каза Макпрогрес Винчи пред базираната в Щип телевизия „ТВ Стар“.

Пожарът унищожи напълно три производствени помещения, два склада и административната част на фабриката. Според първоначалните оценки щетите са за милиони, а точният им размер ще стане известен след оглед на застрахователните компании.